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Negocios
10 de noviembre de 2026 - 13:55

Reinterpretar paraguay: las decisiones que definirán la próxima etapa

Estrategia
Lo que decides hacer y dejar de hacer es parte de un estrategia

Paraguay entra en el tramo final de 2026 con más posibilidades abiertas que certezas construidas. Momento para mirar lo avanzado y para decidir qué merece continuidad, qué necesita escala y hacia dónde dirigir los próximos pasos.

Por Claudia Palazón Ruiz (*)
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Los indicadores favorables, las inversiones y los nuevos mercados ampliaron el horizonte. Ahora corresponde transformar esas condiciones en capacidades propias: conocimiento, producción, tecnología, articulaciones e iniciativas que puedan sostenerse más allá de una coyuntura.

La próxima etapa dependerá de nuestra capacidad para elegir prioridades, coordinar recursos y construir sobre lo aprendido.

Cinco decisiones de cara a 2027

1. Invertir en capacidades propias

Fortalecer aquello que permite que una oportunidad deje algo instalado: conocimiento, tecnología, producción, talento especializado e institucionalidad.

La inversión puede financiar infraestructura, ampliar o incorporar maquinaria. Su valor aumenta cuando también desarrolla proveedores, transfiere conocimiento, mejora procesos y prepara personas para participar de nuevas actividades.

El desafío no consiste únicamente en atraer recursos, sino en decidir qué capacidades queremos construir con ellos y cómo podrán seguir generando valor.

2. Articular a quienes trabajan por separado

Hay oportunidades que no avanzan por falta de actores. Se estancan porque no encuentran una agenda común.

Empresas, instituciones públicas, universidades, comunidades, organizaciones, cooperación internacional y financiadores suelen observar una misma oportunidad desde lugares distintos. Articularlos requiere identificar intereses, responsabilidades, recursos y decisiones pendientes.

La articulación efectiva se reconoce cuando permite destrabar una iniciativa, reducir riesgos, ampliar su legitimidad o construir una ruta concreta.

3. Elegir qué oportunidades desarrollar

No toda oportunidad merece convertirse en prioridad. Elegir implica observar dónde coinciden una necesidad concreta, una capacidad disponible y actores con posibilidades reales de impulsar una respuesta. También exige reconocer qué oportunidades generan dependencia, cuáles pueden sostenerse y cuáles permiten construir ventaja propia.

Paraguay necesita pasar del entusiasmo por las oportunidades a una conversación sobre prioridades. ¿Qué queremos producir? ¿Qué conocimiento necesitamos? ¿Qué sectores pueden crecer? ¿Qué problemas estamos en condiciones de resolver mejor?

Priorizar permite concentrar recursos, coordinar esfuerzos y sostener una dirección.

4. Medir el avance por lo que queda instalado

Las cifras de inversión, crecimiento o financiamiento son importantes, pero cuentan una parte de la historia.

Debemos observar qué queda después: capacidades técnicas, nuevas iniciativas, redes de colaboración, mejores procesos, empresas fortalecidas, conocimiento aplicado, empleo sostenible y organizaciones capaces de continuar el trabajo.

Medir lo que queda instalado permite distinguir una oportunidad aprovechada de una oportunidad anunciada. También ayuda a identificar qué experiencias pueden convertirse en referencia para otros sectores o territorios.

Necesitaremos indicadores que reflejen cuánto aprendimos, qué construimos y qué podemos hacer ahora que antes no.

5. Sostener y escalar

Paraguay tieme experiencias que permanecen aisladas, dependen de personas específicas o terminan cuando se agota el financiamiento.

Sostener una iniciativa exige decisiones sobre gobernanza, recursos, responsabilidades y continuidad. Escalarla requiere entender qué la hizo funcionar, qué debe adaptarse y qué actores pueden llevarla a una nueva dimensión.

El país necesita aprender a reconocer sus buenas experiencias, fortalecerlas y convertirlas en capacidades acumuladas.

La próxima etapa se definirá por lo que sus actores sean capaces de elegir, articular, construir y sostener.

Reinterpretar Paraguay es pasar de reconocer las condiciones favorables del país a decidir qué capacidades, articulaciones y resultados queremos instalar.

(*) Directora de Palazón & Partners

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