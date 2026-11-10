Reinterpretar paraguay: las decisiones que definirán la próxima etapa

Los indicadores favorables, las inversiones y los nuevos mercados ampliaron el horizonte. Ahora corresponde transformar esas condiciones en capacidades propias: conocimiento, producción, tecnología, articulaciones e iniciativas que puedan sostenerse más allá de una coyuntura.
La próxima etapa dependerá de nuestra capacidad para elegir prioridades, coordinar recursos y construir sobre lo aprendido.
Cinco decisiones de cara a 2027
1. Invertir en capacidades propias
Fortalecer aquello que permite que una oportunidad deje algo instalado: conocimiento, tecnología, producción, talento especializado e institucionalidad.
La inversión puede financiar infraestructura, ampliar o incorporar maquinaria. Su valor aumenta cuando también desarrolla proveedores, transfiere conocimiento, mejora procesos y prepara personas para participar de nuevas actividades.
El desafío no consiste únicamente en atraer recursos, sino en decidir qué capacidades queremos construir con ellos y cómo podrán seguir generando valor.
2. Articular a quienes trabajan por separado
Hay oportunidades que no avanzan por falta de actores. Se estancan porque no encuentran una agenda común.
Empresas, instituciones públicas, universidades, comunidades, organizaciones, cooperación internacional y financiadores suelen observar una misma oportunidad desde lugares distintos. Articularlos requiere identificar intereses, responsabilidades, recursos y decisiones pendientes.
La articulación efectiva se reconoce cuando permite destrabar una iniciativa, reducir riesgos, ampliar su legitimidad o construir una ruta concreta.
3. Elegir qué oportunidades desarrollar
No toda oportunidad merece convertirse en prioridad. Elegir implica observar dónde coinciden una necesidad concreta, una capacidad disponible y actores con posibilidades reales de impulsar una respuesta. También exige reconocer qué oportunidades generan dependencia, cuáles pueden sostenerse y cuáles permiten construir ventaja propia.
Paraguay necesita pasar del entusiasmo por las oportunidades a una conversación sobre prioridades. ¿Qué queremos producir? ¿Qué conocimiento necesitamos? ¿Qué sectores pueden crecer? ¿Qué problemas estamos en condiciones de resolver mejor?
Priorizar permite concentrar recursos, coordinar esfuerzos y sostener una dirección.
4. Medir el avance por lo que queda instalado
Las cifras de inversión, crecimiento o financiamiento son importantes, pero cuentan una parte de la historia.
Debemos observar qué queda después: capacidades técnicas, nuevas iniciativas, redes de colaboración, mejores procesos, empresas fortalecidas, conocimiento aplicado, empleo sostenible y organizaciones capaces de continuar el trabajo.
Medir lo que queda instalado permite distinguir una oportunidad aprovechada de una oportunidad anunciada. También ayuda a identificar qué experiencias pueden convertirse en referencia para otros sectores o territorios.
Necesitaremos indicadores que reflejen cuánto aprendimos, qué construimos y qué podemos hacer ahora que antes no.
5. Sostener y escalar
Paraguay tieme experiencias que permanecen aisladas, dependen de personas específicas o terminan cuando se agota el financiamiento.
Sostener una iniciativa exige decisiones sobre gobernanza, recursos, responsabilidades y continuidad. Escalarla requiere entender qué la hizo funcionar, qué debe adaptarse y qué actores pueden llevarla a una nueva dimensión.
El país necesita aprender a reconocer sus buenas experiencias, fortalecerlas y convertirlas en capacidades acumuladas.
La próxima etapa se definirá por lo que sus actores sean capaces de elegir, articular, construir y sostener.
Reinterpretar Paraguay es pasar de reconocer las condiciones favorables del país a decidir qué capacidades, articulaciones y resultados queremos instalar.
(*) Directora de Palazón & Partners