ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Negocios
11 de noviembre de 2026 - 15:00

De desecho a oportunidad: valorización de materiales, empleo y compromiso ambiental

Brasurr
BRASSUR tiene dos plantas para procesar desechos, en Ñemby y Minga Guazú.

BRASSUR SA cumple 30 años recuperando y valorizando metales ferrosos y no ferrosos en Paraguay. Con plantas en Ñemby y Minga Guazú, emite certificados de disposición final para que las empresas documenten el destino de sus residuos y abre la puerta a nuevos emprendedores del reciclaje.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Una viga en desuso, un rollo de cables viejos, recortes de chapa que se acumulan en un depósito. Para la empresa que los genera, son un problema de espacio. Lo que para algunas empresas ya no tiene utilidad, para BRASSUR SA representa materia prima y una oportunidad de generar un impacto positivo.

En ese cruce entre lo que sobra y lo que se necesita construyó su historia esta empresa, que acaba de cumplir 30 años en Paraguay.

Para Carlos Mangabeira, presidente de la compañía, el aniversario es más que una fecha en el calendario. Es el reconocimiento al equipo que acompañó el crecimiento del negocio, a la confianza construida con clientes y proveedores, y la reafirmación de un compromiso: seguir generando oportunidades.

Desde sus inicios, la empresa se dedicó a recuperar, procesar y valorizar metales ferrosos y no ferrosos. El circuito es concreto: el material que ingresa se transforma en materia prima secundaria que vuelve a distintos procesos industriales. Son recursos que, de otro modo, quedarían fuera de la cadena productiva.

BRASSUR SA
Operación de BRASSUR SA

Del desecho al recurso

El reciclaje evolucionó hasta convertirse en una actividad clave para la economía circular y el aprovechamiento responsable de los recursos. Hoy es una herramienta para que las empresas revisen sus procesos, aprovechen mejor sus recursos y resuelvan qué hacer con lo que ya no usan.

Ese es el cambio de mirada que propone la economía circular: dejar de ver ciertos elementos como basura y reconocer su potencial para volver a ser insumo.

BRASSUR opera exactamente a través de un proceso que comprende la recepción, clasificación, limpieza, compactación y almacenamiento. Los materiales recuperados adquieren un nuevo valor como materia prima secundaria, destinada a diferentes procesos industriales. Para las empresas, el modelo tiene una ventaja adicional: fortalece su gestión ambiental y las vincula con empresas especializadas en la recuperación y valorización de materiales. Recuperar adecuadamente no es improvisar, exige conocimiento, experiencia y procedimientos para identificar el mejor destino de cada material.

Mangabeira insiste en que el sistema funciona solo si todos los eslabones se articulan. Las empresas que generan materiales recuperables, los proveedores que los acercan y las industrias que los vuelven a utilizar forman una misma cadena, sostenida por la confianza.

Con esa lógica, la compañía invita a empresas, industrias y organizaciones a reunirse con sus ejecutivos para evaluar alternativas de recuperación y valorización.

El respaldo que necesitan las empresas

Saber adónde va un residuo ya no es un detalle. En un contexto en que las organizaciones refuerzan sus procedimientos ambientales y administrativos, la trazabilidad pasó a ser una exigencia.

BRASSUR responde con certificados de disposición final, documentos que acreditan el destino de los materiales gestionados. Para el cliente, son la prueba de que el proceso se cumplió y un respaldo para el seguimiento de sus operaciones.

No se trata solo de retirar lo que estorba. Se trata de que cada empresa pueda demostrar, con documentos, el recorrido de sus materiales.

El servicio es una pieza central de la propuesta de la compañía, porque responde a una demanda concreta de la industria: trabajar con aliados que entiendan tanto el aprovechamiento de los recursos como el valor del respaldo documental.

BRASSUR SA
Carlos Mangabeira, presidente de BRASSUR SA

Una oportunidad para emprendedores

La cadena del reciclaje también es un espacio para emprender. El sector ofrece oportunidades para quienes quieren recuperar materiales o sumarse a una actividad que conecta distintos segmentos de la economía.

Comenzar puede generar algunas dudas. ¿Qué materiales se pueden recuperar? ¿Cómo funciona el rubro? ¿Con quién hablar?

BRASSUR pone su experiencia a disposición de quienes quieren conocer el rubro y explorar posibilidades. La idea es orientar a quienes se acercan a una actividad que exige compromiso, organización y dominio de la dinámica comercial.

Es una visión que va más allá de sus propias operaciones. El reciclaje puede ser fuente de ingresos y alternativa de desarrollo para muchas personas, al tiempo que mejora la gestión de los recursos.

Y genera empleo. Detrás de cada etapa de recuperación y procesamiento hay una cadena de tareas y de trabajadores que hacen posible que el material vuelva a ser útil.

Dos plantas, dos corredores

La compañía opera dos plantas: una en Ñemby, sobre la Ruta PY01, Km 12, y otra en Minga Guazú, sobre la Ruta PY02, Km 313, lado Monday. Desde ambas mantiene el vínculo con proveedores, clientes y organizaciones interesadas en recuperar materiales.

Esa presencia en el área metropolitana y en Alto Paraná acerca sus servicios a distintos actores económicos y refuerza una actividad que depende de conectar a quienes generan materiales recuperables con quienes pueden darles un nuevo destino.

Para Mangabeira, el aniversario es ocasión de reconocer ese esfuerzo colectivo y agradecer a los protagonistas de estas tres décadas.

El desafío es seguir avanzando, fortalecer los vínculos existentes y abrir nuevas oportunidades en una actividad clave para el aprovechamiento de los recursos.

Artículos relacionados

Recaudación 2026
Negocios
Impuestos internos suman US$ 283 millones (+6,8%). Dólar golpea a aduanas: US$ 233 millones (-17%)
Ver más
Guillermo Duarte Cacavelos, socio fundador de Duarte Cacavelos Abogados.
Negocios
Duarte Cacavelos consolida su especialización en el ámbito empresarial
Ver más
Estrategia
Negocios
Reinterpretar paraguay: las decisiones que definirán la próxima etapa
Ver más
BID Empleo
Negocios
Índice BID: hay empleo e ingresos suficientes, pero la informalidad sobra
Ver más
Expo Paraguay Brasil.
Negocios
Expo Paraguay Brasil apunta a negocios por US$ 1.000 millones
Ver más
Puente
Negocios
Puente de la Integración escanea más de la mitad de los camiones del país
Ver más
Blanca Ceuppens, presidenta de Granja Avícola La Blanca.
Negocios
Blanca Ceuppens: el liderazgo no se hereda, se ejerce
Ver más
Los servicios financieros y seguros encabezan la distribución por sectores, con 1.414 reclamos, el 20,3% del total.
Negocios
Los reclamos ante la Sedeco rozan en nueve meses el récord de todo el 2025
Ver más
Mapa de Ingresos
Negocios
El 49,5% de los ingresos del país se concentra en un 20% de la población: ¿cuál es tu target?
Ver más
Edificio del BCP en un día soleado, rodeado de césped y árboles, sin personas visibles.
Negocios
Cómo un banco alcanza la triple A de las calificadoras
Ver más
Durante décadas, Ciudad del Este fue la misma: filas de compradores brasileños cargando electrónicos, perfumes y mercaderías importadas de vuelta a Foz do Iguaçu.
Negocios
Del shopping a la fábrica: los brasileños ya no cruzan el puente solo para comprar, sino para invertir
Ver más
Enersur proyecta alcanzar aproximadamente 720.000 litros diarios de capacidad instalada total, considerando también sus instalaciones actuales.
Negocios
La expansión de Enersur cobra fuerza con un 60% de avance en su nueva planta
Ver más
Expo Paraguay Brasil 2026.
Negocios
Brasil llega a Hernandarias con 1.000 empresas y espera negocios por US$ 1.000 millones
Ver más
Publicidad
Negocios
Cuando el negocio que viene sigue siendo el que fue y no se le puede hacer zapping
Ver más
En un mismo mercado conviven bebidas económicas de gran volumen, marcas premium y productos orientados a ocasiones específicas; el precio sigue siendo decisivo para muchos consumidores.
Negocios
Bebidas: grandes grupos y marcas disputan un mercado en transformación
Ver más
La productora argentina Luzu emplea hoy a 180 personas, es rentable desde 2022 y opera cinco unidades de negocio.
Negocios
Luzu: de 15 a 180 empleados y la atención de la audiencia como un negocio
Ver más

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
04
Política
Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios
Ver más
05
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar