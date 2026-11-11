De desecho a oportunidad: valorización de materiales, empleo y compromiso ambiental

Una viga en desuso, un rollo de cables viejos, recortes de chapa que se acumulan en un depósito. Para la empresa que los genera, son un problema de espacio. Lo que para algunas empresas ya no tiene utilidad, para BRASSUR SA representa materia prima y una oportunidad de generar un impacto positivo.

En ese cruce entre lo que sobra y lo que se necesita construyó su historia esta empresa, que acaba de cumplir 30 años en Paraguay.

Para Carlos Mangabeira, presidente de la compañía, el aniversario es más que una fecha en el calendario. Es el reconocimiento al equipo que acompañó el crecimiento del negocio, a la confianza construida con clientes y proveedores, y la reafirmación de un compromiso: seguir generando oportunidades.

Desde sus inicios, la empresa se dedicó a recuperar, procesar y valorizar metales ferrosos y no ferrosos. El circuito es concreto: el material que ingresa se transforma en materia prima secundaria que vuelve a distintos procesos industriales. Son recursos que, de otro modo, quedarían fuera de la cadena productiva.

Del desecho al recurso

El reciclaje evolucionó hasta convertirse en una actividad clave para la economía circular y el aprovechamiento responsable de los recursos. Hoy es una herramienta para que las empresas revisen sus procesos, aprovechen mejor sus recursos y resuelvan qué hacer con lo que ya no usan.

Ese es el cambio de mirada que propone la economía circular: dejar de ver ciertos elementos como basura y reconocer su potencial para volver a ser insumo.

BRASSUR opera exactamente a través de un proceso que comprende la recepción, clasificación, limpieza, compactación y almacenamiento. Los materiales recuperados adquieren un nuevo valor como materia prima secundaria, destinada a diferentes procesos industriales. Para las empresas, el modelo tiene una ventaja adicional: fortalece su gestión ambiental y las vincula con empresas especializadas en la recuperación y valorización de materiales. Recuperar adecuadamente no es improvisar, exige conocimiento, experiencia y procedimientos para identificar el mejor destino de cada material.

Mangabeira insiste en que el sistema funciona solo si todos los eslabones se articulan. Las empresas que generan materiales recuperables, los proveedores que los acercan y las industrias que los vuelven a utilizar forman una misma cadena, sostenida por la confianza.

Con esa lógica, la compañía invita a empresas, industrias y organizaciones a reunirse con sus ejecutivos para evaluar alternativas de recuperación y valorización.

El respaldo que necesitan las empresas

Saber adónde va un residuo ya no es un detalle. En un contexto en que las organizaciones refuerzan sus procedimientos ambientales y administrativos, la trazabilidad pasó a ser una exigencia.

BRASSUR responde con certificados de disposición final, documentos que acreditan el destino de los materiales gestionados. Para el cliente, son la prueba de que el proceso se cumplió y un respaldo para el seguimiento de sus operaciones.

No se trata solo de retirar lo que estorba. Se trata de que cada empresa pueda demostrar, con documentos, el recorrido de sus materiales.

El servicio es una pieza central de la propuesta de la compañía, porque responde a una demanda concreta de la industria: trabajar con aliados que entiendan tanto el aprovechamiento de los recursos como el valor del respaldo documental.

Una oportunidad para emprendedores

La cadena del reciclaje también es un espacio para emprender. El sector ofrece oportunidades para quienes quieren recuperar materiales o sumarse a una actividad que conecta distintos segmentos de la economía.

Comenzar puede generar algunas dudas. ¿Qué materiales se pueden recuperar? ¿Cómo funciona el rubro? ¿Con quién hablar?

BRASSUR pone su experiencia a disposición de quienes quieren conocer el rubro y explorar posibilidades. La idea es orientar a quienes se acercan a una actividad que exige compromiso, organización y dominio de la dinámica comercial.

Es una visión que va más allá de sus propias operaciones. El reciclaje puede ser fuente de ingresos y alternativa de desarrollo para muchas personas, al tiempo que mejora la gestión de los recursos.

Y genera empleo. Detrás de cada etapa de recuperación y procesamiento hay una cadena de tareas y de trabajadores que hacen posible que el material vuelva a ser útil.

Dos plantas, dos corredores

La compañía opera dos plantas: una en Ñemby, sobre la Ruta PY01, Km 12, y otra en Minga Guazú, sobre la Ruta PY02, Km 313, lado Monday. Desde ambas mantiene el vínculo con proveedores, clientes y organizaciones interesadas en recuperar materiales.

Esa presencia en el área metropolitana y en Alto Paraná acerca sus servicios a distintos actores económicos y refuerza una actividad que depende de conectar a quienes generan materiales recuperables con quienes pueden darles un nuevo destino.

Para Mangabeira, el aniversario es ocasión de reconocer ese esfuerzo colectivo y agradecer a los protagonistas de estas tres décadas.

El desafío es seguir avanzando, fortalecer los vínculos existentes y abrir nuevas oportunidades en una actividad clave para el aprovechamiento de los recursos.