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Negocios
11 de noviembre de 2026 - 11:17

Impuestos internos suman US$ 283 millones (+6,8%). Dólar golpea a aduanas: US$ 233 millones (-17%)

Recaudación 2026
Impuestos internos crecen (+6,8%) mientras en aduanas el dólar golpea y baja la recaudación -17%

La DNIT recaudó G. 3,07 billones en octubre, un 5,4% menos que hace un año. Mientras los impuestos internos crecían 6,8%, sosteniendo un acumulado positivo de 1,5% en los primeros diez meses de 2026, la aduana se desplomó 17% por la apreciación del guaraní.

Por ABC Color
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En los puertos y depósitos los contenedores siguen llegando. El problema está en que el guaraní en octubre se apreció frente al dólar y la misma mercadería importada ahora vale menos en moneda local, y el impuesto que se cobra sobre ese valor se encoge en la misma proporción.

Ese efecto le pasó factura a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Al cierre de octubre, la recaudación en efectivo llegó a G. 3.075.239 millones (US$ 517,3 millones), frente a G. 3.251.794 millones del mismo mes de 2025. Son G. 176.555 millones menos, unos US$ 29,7 millones en apenas treinta días.

Recaudación Tributaria
Dos ingresos tributarios con distintos comportamientos cuando el dólar influye en la caja.

Dos motores que van a dos velocidades

La foto de octubre muestra una economía partida en dos. La Gerencia General de Impuestos Internos sumó G. 1.686.081 millones (US$ 283,6 millones), con una expansión de 6,8%. Mientras que la Gerencia General de Aduanas recaudó G. 1.389.158 millones (US$ 233,7 millones), una caída interanual de 17%.

Hace un año, los tributos internos representaban 48,5% de lo recaudado en octubre. Hoy representan el 54,8%. El resultado es un cambio de peso en la estructura de ingresos.

Según el informe oficial, la apreciación cambiaria redujo 11% la base imponible en guaraníes de las importaciones. A eso se sumó una baja de 5,1% en la cantidad de operaciones de importación. Dos golpes simultáneos sobre la misma ventanilla.

Impuestos internos 2025/26
Los impuestos internos ganan espacio, en el comparativo entre octubre 2025 y 2026, de 48,5% a 54,8%.

La aduana en rojo todo el año

La recaudación aduanera viene perdiendo terreno desde el primer trimestre, en sintonía con un guaraní que ya acumulaba más de 10% de apreciación a mitad de año.

Entre enero y octubre, los impuestos aduaneros sumaron G. 13.404.144 millones, 10% menos que en igual periodo de 2025. En términos absolutos, la aduana dejó de aportar G. 1.491.322 millones en diez meses.

Para los importadores, el dólar barato es un alivio en costos. Para el fisco un problema. Y para la industria local, que compite con productos importados más baratos, una presión adicional que algunos gremios ya pusieron sobre la mesa.

El mercado interno paga la cuenta

Lo que sostiene las cuentas son los impuestos internos. En el acumulado de enero a octubre, la recaudación interna totalizó G. 22.548.343 millones, con un crecimiento de 9,9% y G. 2.038.663 millones adicionales respecto al año anterior.

Los motores principales son el Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) y el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), alimentados por comercio, intermediación financiera, servicios a empresas y construcción. Es decir: empresas que ganaron más y distribuyeron más.

Gracias al motor privado, la DNIT cerró los diez primeros meses con G. 35.952.488 millones, un alza de 1,5% y G. 547.341 millones más que en 2025. Positivo, pero lejos del ritmo que mostraba a inicios de año.

DNIT
El IVA y el IRE se llevan la corona en la recaudación de impuestos internos.

Lo que viene

Con dos meses por delante, el desempeño del cierre fiscal dependerá en buena medida de la trayectoria del tipo de cambio. Si el guaraní mantiene su fortaleza, la aduana seguirá restando, y la carga de compensarla recaerá otra vez sobre la renta empresarial y el consumo interno.

Las cuentas públicas dependen hoy más que nunca de la rentabilidad de las empresas locales. Y cualquier desaceleración de la actividad interna dejaría al fisco sin su único motor en marcha.

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