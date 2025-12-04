Carne porcina paraguaya conquista Taiwán: estos son los números del sector

Las exportaciones de carne porcina ya superan a lo obtenido el año pasado y tienen a Taiwán como el gran comprador.

El presidente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay (ACCP), Hugo Schaffrath, señaló que el sector mantiene una activa gestión de apertura de mercados durante el 2025, aunque admitió que los procesos de habilitación son lentos y que aún no está confirmado si se cerrará el año con envíos a un nuevo destino.

Recordó que este año Paraguay logró habilitar los mercados de Singapur y Filipinas. En este último país, ya se realizaron envíos, aunque en volúmenes todavía reducidos. No obstante, remarcó que Taiwán continúa siendo el principal destino del producto paraguayo, debido a que ofrece los mejores precios, lo que permite trasladar mayores beneficios al productor.

Schaffrath también mencionó que recientemente se llevó a cabo una auditoría por parte de Perú, dentro del proceso de habilitación sanitaria, y aclaró que este tipo de gestiones suele demandar tiempo.

Trabajos para lograr más mercados

En ese sentido, aseguró que el gremio trabaja de forma permanente en la apertura de nuevos mercados como una estrategia clave para sostener el crecimiento del sector.

“Cuantos más países tengamos, mayores serán las oportunidades de crecimiento”, afirmó.

El productor expresó que la porcinocultura paraguaya está apenas en una etapa inicial y que este buen panorama es solo el comienzo del desarrollo de un país que se convertirá en un gran protagonista de la producción porcina a nivel mundial.

Estatus sanitario

Por su parte, Randy Ross, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) indicó que en el caso de la carne porcina hay un tema clave que sigue condicionando fuertemente la apertura de nuevos mercados que es el estatus sanitario.

En ese aspecto, la ganadería paraguaya sigue apostando por inmunizar contra la fiebre aftosa. En contrapartida, el sector porcino cuenta con una postura diferente, de avanzar en el modelo libre de aftosa sin vacunación, que según algunos gremios, implicaría mayores oportunidades comerciales para el rubro.

“Son muchos los países que solo están dispuestos a comprar a naciones reconocidas como libres de enfermedades sin vacunación. Si realmente se quiere impulsar la producción y la comercialización del cerdo, será necesario avanzar en ese punto”, afirmó Ross.

Los números del sector

El último boletín del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), reflejó que Paraguay colocó en el mercado internacional 17.173 tonelada de carne de cerdo a noviembre, un crecimiento del 58% frente al mismo periodo del año anterior, en el que se exportaron 10.881 toneladas. En ingresos de divisas por la comercialización del producto, se logró US$ 52 millones, cifra superior un 69% frente a los US$ 31 millones del 2024.

Venta mensual

Tomando la venta de carne de cerdo de este penúltimo mes del año, se comercializaron 4.417 toneladas por valor de 5 millones. El precio promedio del producto en noviembre se ubicó en US$ 3.057.

Mercados

En cuanto a los principales compradores de la carne de cerdo paraguayo continúa siendo Taiwán, que absorbe el 76% de las exportaciones que hasta noviembre adquirió 13.224 toneladas.

Le siguen Brasil con el 10% y 1.822 toneladas y Uruguay con una incidencia del 10% en compra se llevó 1.735 toneladas. Mientras que con Georgia se comercializaron 334 toneladas y con Filipinas, conquistado en septiembre pasado se envió las primeras 55 toneladas.

Menudencias

En lo que refiere a las menudencias porcinas, se exportaron 241 toneladas, por valor de US$ 132.218. Sus principales compradores son Vietnam, Costa de Marfil y Singapur.

Compras e ingresos totales

En total sumando, carne y menudencias, el sector vendió 17.415 toneladas por valor de US$ 52.640.053.