¿Por qué la bubalinocultura es una opción estratégica?

No se trata de tierras improductivas por naturaleza, sino de regiones con limitaciones edafoclimáticas específicas donde el modelo tradicional basado exclusivamente en bovinos no logra expresar su potencial zootécnico ni económico.

La alternativa para áreas improductivas

En este contexto, surge con fuerza una alternativa ya probada en gran parte de América Latina: la bubalinocultura. El búfalo no debe ser visto como un sustituto improvisado del bovino, sino como un tipo biológico distinto, con características propias que lo convierten en una herramienta estratégica para transformar áreas hoy improductivas en territorios económicamente activos.

En regiones del continente latinoamericano los sistemas productivos con búfalos han demostrado resultados consistentes y superiores en ambientes donde los bovinos, tanto taurinos como cebuínos, presentan bajos índices de desempeño. Zonas con suelos hidromórficos, áreas inundables, campos naturales de baja calidad o regiones con marcada estacionalidad forrajera son escenarios donde el búfalo expresa su potencial productivo.

Rusticidad, adaptación y eficiencia

La explicación es biológica. El búfalo posee una extraordinaria capacidad de adaptación, alta rusticidad, mayor eficiencia en el aprovechamiento de pasturas nativas de bajo valor nutricional y una notable resistencia a condiciones ambientales adversas. A esto se suma su docilidad y facilidad de manejo, su buena prolificidad y su longevidad productiva, factores que reducen costos operativos.

Desde el punto de vista productivo, la bubalinocultura ofrece doble aptitud: carne y leche. La carne es reconocida por su bajo contenido de grasa y colesterol, y la leche, por su alto rendimiento industrial, especialmente en la elaboración de quesos de alto valor agregado. Estas cualidades abren oportunidades no solo para el mercado interno, sino también para nichos de exportación exigentes y diferenciados.

El tesoro biológico

La gran ventaja estratégica para Paraguay radica en que no es necesario transformar radicalmente el paisaje ni realizar inversiones excesivas en insumos externos. El búfalo permite aprovechar pasturas nativas disponibles, reduciendo el costo de alimentación y haciendo viable la producción en áreas donde el modelo bovino tradicional resulta económicamente inviable. Así, regiones hoy consideradas marginales pueden convertirse rápidamente en polos productivos sostenibles, generando empleo, renta y desarrollo regional.

La especie bubalina puede ser entendida, sin exageración, como un tesoro biológico que permaneció oculto durante décadas y que hoy comienza a ser descubierto por la comunidad ganadera paraguaya. Su incorporación no compite con la ganadería bovina tradicional; por el contrario, la complementa, amplía el abanico productivo y fortalece la resiliencia del sector pecuario nacional.

Por Prof. Savigny Sauáia

Zootecnista