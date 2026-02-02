Caen las exportaciones de carne en el arranque del 2026

Los envíos de carne bajan en enero y marcan el inicio de la retención de vientres. El boletín del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) revela que en este enero Paraguay comercializó en el mercado internacional 17.974.195 kilogramos de productos cárnicos, una reducción del 31% en volumen, frente a los 26.391.656 kilos del mismo mes, pero del año pasado.

En ingresos para el país también se constató una baja pronunciada del 21% por la proteína roja, que fue de U$S 116 millones, mientras que el año pasado correspondió a US$ 148 millones.

Otro punto resaltante, que muestra el informe del ente sanitario, es que esta caída interanual es la más baja desde el 2020, dado que en los restantes periodos se registraron un arranque superior en las exportaciones de carne que sobrepasaban los 20.000.000 kilogramos.

Volumen enviados en los últimos años

Por citar en 2020 fue (20.785.467 kilogramos), en 2021 (21.363.260 kilogramos), 2022 (21.073.19 kilogramos), 2023 (22.957.155 kilogramos), 2024 (22.464.093 kilogramos) y en 2025 (26.391.65 kilogramos).

Tan solo en el 2018 (17.159.234 kilogramos) y 2019 (17.232.600 kilogramos) las colocaciones en el mercado internacional fueron menores que las logradas a inicios de este año.

Por otra parte, la carne paraguaya obtuvo una mejor cotización en el mercado internacional. El precio promedio se ubicó en US$ 6.493 la tonelada, que representa un repunte del 15% respecto a los US$ 5.621 apuntados en enero del corriente 2025. Esta tendencia refleja una valorización sostenida del producto paraguayo.

Los destinos

Por otro lado, Paraguay exportó carne bovina a diversos destinos internacionales. Chile se posicionó como el principal mercado importador, con 6.692.949 kilogramos y un ingreso de US$ 44 millones. Israel ocupó el segundo lugar, con 2.680.910 kilogramos y un valor de US$ 19 millones.

Por su parte, Estados Unidos fue el tercer mayor destino, con 3.346.663 kilogramos y un ingreso de US$ 18 millones, mientras que Taiwán ocupó el cuarto lugar, con 1.974.739 kilogramos exportados, que generaron US$ 12 millones.