La UNA trabajará en un proyecto para mejorar la producción de trigo

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) pondrá en marcha desde agosto un proyecto de investigación que buscará desarrollar nuevas estrategias para enfrentar al hongo Pyricularia oryzae, responsable de causar importantes pérdidas económicas en la producción agrícola.

El proyecto apunta al desarrollo de nuevas variedades con múltiples genes de resistencia, buscando fortalecer la capacidad de respuesta del cultivo frente a futuras variantes del patógeno.

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La enfermedad fúngica agresiva denominada “brusone del trigo” se reproduce de manera acelerada en ambientes con elevados niveles de humedad y temperaturas altas. Estas características suelen registrarse durante años influenciados por fenómenos climáticos como El Niño.

Uno de los aspectos que más preocupa es la limitada diversidad del trigo en el país. La mayoría de las variedades disponibles comparten una misma fuente de resistencia frente al hongo.

Con el proyecto se busca la producción de nuevos genes que puedan resistir a los hongos, que también se vuelven resistentes, según explicó el gerente del proyecto por Paraguay, Prof. Dr. Julio César Iehisa.

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La enfermedad no es nueva en el país. Los investigadores consideran necesario reforzar las estrategias de prevención y control para evitar que su impacto aumente en las próximas campañas agrícolas.

“Los patógenos evolucionan; si seguimos utilizando siempre el mismo mecanismo de defensa, llegará un momento en que dejará de funcionar”, añadió Iehisa.

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Otro aspecto innovador del programa será la experimentación con activadores de defensa vegetal utilizados actualmente en Japón para cultivos de arroz, que podrían convertirse en una herramienta complementaria para el control de la enfermedad en el trigo.

Las investigaciones también contemplarán estudios epidemiológicos para conocer con mayor precisión el comportamiento de las poblaciones del hongo presentes en Paraguay y su interacción con las condiciones ambientales.

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Los trabajos iniciales se concentrarán en los departamentos de Alto Paraná e Itapúa, donde se encuentran algunas de las principales zonas productoras de trigo del país.