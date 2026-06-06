La baja del dólar preocupa a las cooperativas del sector productivo

La situación de la caída del dólar se suma a la incertidumbre que ya registran los sectores productivos del país por la coyuntura global, señalan desde la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod).

El titular del gremio, Alfred Fast mencionó que definitivamente la situación cambiaria afecta al sector, dado que los productos que forman parte de la estructura de las cooperativas (carne, leche en polvo, soja etc.) se comercializan en esa divisa, mientras que gran parte de los gastos se realizan en guaraníes.

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Menos ingresos en guaranies

Si bien señaló que la caída de la moneda extranjera resulta favorable para la importación de algunos productos, advirtió que para todo lo que Paraguay vende al exterior representa “un problema”, ya que los productores reciben menos ingresos en moneda local, lo que finalmente reduce la ganancia del rubro.

“Esa situación impacta en todo el sector productivo, cooperativo y empresarial. Además, hace que el Estado recaude menos impuestos. Con la caída acumulada del moneda extranjera de alrededor del 25%, la producción se ve afectada y, por ende, también se generan menos guaraníes”, remarcó.

Cooperativas concentran gran parte de la producción nacional

Fast comentó que actualmente existen “muchas incertidumbres” para el sector. Explicó que los productores son los únicos que tienen una “industria a cielo abierto”, por lo que están expuestos a múltiples factores externos.

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“En Fecoprod, nuestros asociados tienen una presencia muy fuerte: concentramos el 90% de la producción de leche, alrededor del 30% del hato ganadero y el 30% de las exportaciones de carne. Además, el 40% del trigo y el 35% de la soja pasan por los silos de las cooperativas. Por eso, cualquier incertidumbre nos afecta en gran medida”, detalló.

Clima e inestabilidad mundial

En ese sentido, precisó que no solo dependen del clima, ni de las condiciones productivas, sino que ahora además, aseguró que deben enfrentar la inestabilidad mundial, consecuencias de las guerras, que encareció los combustibles y genera un impacto directo en la actividad agropecuaria.

Añadió que el conflicto bélico en Medio Oriente influye en los costos de la producción, debido a su efecto sobre los valores de los fertilizantes y los fletes.

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Un castigo para los productores

“Si los precios de los productos que vendés no acompañan ese aumento de costos, terminás teniendo más gastos en toda la cadena de producción y, al mismo tiempo, no obtenes ganancias por lo que comercializás”, reiteró.

En ese contexto, indicó que la baja del dólar beneficia la compra de insumos importados, pero, en contrapartida, perjudica las exportaciones de los commodities producidos por el sector.

“Por un lado, nos conviene (dólar bajo) para importar insumos. No obstante, cuando vendemos nuestros productos al exterior, el desplome de la moneda nos castiga”, concluyó.