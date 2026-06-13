TCL Organic: De la semilla a la fibra, proteína y aceite de chía

Cuando César Zorrilla Wong fundó TCL Organic SA en Coronel Oviedo, en 2011, Paraguay exportaba apenas un puñado de toneladas de chía al año. Hoy, quince años después, la empresa que él dirige genera cerca de 200 empleos directos, opera más de 22.000 metros cuadrados de infraestructura y abastece de manera directa a algunas de las cadenas de supermercados más grandes del planeta.

En 2020, Paraguay exportó unas 27.500 toneladas métricas de chía. En 2025 alcanzó un récord histórico de aproximadamente 82.000 toneladas, con ingresos estimados de US$ 211 millones. TCL Organic SA es uno de los motores de ese salto.

Tecnología que abre mercados

Los supermercados de Alemania, Australia o Nueva Zelanda no compran semillas sin garantías. Los estándares sanitarios internacionales exigen controles estrictos sobre microorganismos, inocuidad y trazabilidad del producto. Ahí es donde TCL marca diferencia.

La compañía desarrolló sistemas propios de esterilización de chía que le permiten cumplir con las exigencias de los principales compradores internacionales, un requisito no negociable para ingresar al segmento retail de mercados como EE.UU. o la Unión Europea.

“Estas inversiones en tecnología nos permitieron abastecer a algunas de las cadenas comerciales más importantes del mundo, consolidando a la empresa en segmentos de mayor valor agregado”, comparte César Zorrilla Wong, gerente general de TCL Organic SA.

Ahora viene la siguiente apuesta: una tercera línea de producción con una inversión de US$ 4 millones que llevará la capacidad instalada de la planta a 13.000 toneladas métricas anuales.

Del campo a la góndola sin intermediarios

TCL Organic SA construyó un modelo comercial poco común en el agronegocio latinoamericano: vende de forma directa a grandes cadenas de supermercados internacionales, tanto con marcas propias como bajo programas de marcas privadas. Para sostener esa operación, la empresa mantiene oficinas comerciales en Estados Unidos y Canadá.

El resultado es concreto: cerca del 70% de las ventas de la compañía se concentra en el segmento retail. Menos intermediarios, relación directa con el cliente y captura de mayor valor en la cadena. Una lógica que también beneficia a los productores vinculados al negocio, al sostener precios más estables y contratos de largo plazo.

EE.UU. es el principal destino y concentra cerca del 75% de las exportaciones. Alemania, España, Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica completan el mapa de destinos actuales. En el horizonte asoman México y China como mercados de expansión para los próximos años.

Más de mil productores detrás del grano

El negocio de TCL no termina en la planta de procesamiento. La empresa tiene una red con más de 1.000 productores agrícolas, pequeños, medianos y grandes, distribuidos en siete departamentos: San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Caazapá, Amambay y Boquerón.

El distrito de Capiibary, en San Pedro, concentra una parte importante de esa base productiva. Durante la última campaña, las operaciones vinculadas a la firma abarcaron aproximadamente 30.000 hectáreas cultivadas.

El vínculo no se limita a la compra de la cosecha. TCL Organic SA provee asistencia técnica, semillas certificadas y acompañamiento para la obtención de certificaciones orgánicas, un factor decisivo para acceder a los mercados de mayor valor. Este modelo fortalece la agricultura familiar y genera desarrollo económico en comunidades rurales.

Del superalimento al ingrediente industrial

La próxima etapa de TCL Organic SA apunta a la industrialización profunda. El plan es desarrollar productos derivados de la chía con mayor valor agregado: fibra de chía, proteína vegetal y aceite rico en omega-3. “Todos alineados con la tendencia global hacia los alimentos funcionales que sigue empujando la demanda internacional”, sostiene Zorrilla Wong.

Para 2026, el sector proyecta un crecimiento adicional de entre 10% y 15% en volumen exportado. La demanda no da señales de freno.

Un compromiso que va más allá del negocio

TCL Organic SA también invierte en el capital humano del sector. A través de su programa “Connection”, impulsa iniciativas de salud, nutrición y educación en comunidades rurales vinculadas a la producción.

Una de las acciones más destacadas, comparte su fundador, es un convenio con la Universidad Católica que otorga becas completas de Ingeniería Agronómica a jóvenes de familias productoras de chía. “Una manera de cerrar el círculo: los hijos de quienes cultivan el campo vuelven a él con herramientas técnicas”.

Con tecnología, integración vertical y una red de productores que cubre medio país, TCL Organic SA construyó en catorce años lo que pocas agroexportadoras paraguayas lograron: pasar del grano crudo al estante del supermercado global.