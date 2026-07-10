Senacsa vacunó más de 4 millones de bovinos contra la aftosa

Este año, el Paraguay de nuevo se preparó para inmunizar a su ganado contra la aftosa. En esa línea, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informó que la inmunización alcanzó a 4.072.812 bovinos, y una cobertura del 98,52% del hato previsto.

Mayores coberturas de vacunación

De acuerdo con los datos por departamentos, las mayores coberturas de vacunación se registraron en Concepción (104,96%), Boquerón (102,44%), Presidente Hayes (101,63%), Amambay (101,70%) y Alto Paraguay (101,57%).

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En contraste, los menores porcentajes correspondieron a Misiones (82,19%), Ñeembucú (82,67%), Caazapá (85,48%), Central (87,46%) e Itapúa (89,42%).

Asimismo, la institución informó que durante el operativo fueron registrados 94.608 propietarios de ganado. Los departamentos que lideran los mayores niveles de cumplimento son Concepción (104,68%) y Boquerón (101,01%), mientras que Central (84,79%), Canindeyú (87,17%), Caazapá (89,19%), Guairá (89,40%) y San Pedro (89,00%) presentaron los porcentajes más bajos.

El servicio veterinario oficial aclaró que los resultados difundidos son preliminares y que serán consolidados antes de la presentación oficial del balance final de la campaña.

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Ganaderos mantienen su rechazo a dejar de vacunar

Aunque nuestro país volvió a registrar una alta cobertura de inmunización, el cierre de la campaña se da en medio de cuestionamientos al posible levantamiento de la vacunación contra la fiebre aftosa, posibilidad planteada por el Senacsa el año pasado y que continúa generando rechazo entre los gremios ganaderos.

El presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), Marco Panciotto, afirmó que observa con preocupación cualquier escenario que implique dejar de vacunar al rodeo nacional.

“Para el productor representa un riesgo enorme y, hasta hoy, no ofrece una ventaja concreta equivalente. Esa decisión será determinante para saber si la ganadería paraguaya puede retomar un camino sostenido de crecimiento”, sostuvo.

Acceso a mercados importantes con la vacunación

Panciotto explicó que el desempeño de las exportaciones de carne bovina (que consistió en 132.380 toneladas por valor de US$ 901,1 millones) durante el primer semestre demuestra que el producto paraguayo mantiene una sólida demanda internacional y destacó, en particular, el mercado estadounidense.

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Añadió que eso demuestra que Paraguay puede acceder a los mercados más exigentes del mundo manteniendo la vacunación contra la fiebre aftosa.

“Hoy Paraguay disfruta de una excelente situación sanitaria, construida durante décadas gracias al enorme esfuerzo económico y organizativo de los propios productores, que sostienen año tras año el programa nacional de vacunación”, concluyó.