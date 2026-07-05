Carne paraguaya: exportaciones caen 28%, pero sube el precio internacional

La valorización de la carne paraguaya sigue amortiguando la caída de los envíos del producto a los mercados de exportación. Entre enero y junio de 2026, Paraguay registró una reducción del 28% en el volumen de colocaciones de proteína roja vacuna nacional en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

En total, se exportaron 132.380 toneladas, frente a las 185.143 toneladas de productos cárnicos (no incluyen menudencias) registradas en el primer semestre de 2025.

Mejor valor internacional

En términos de ingresos, también se observó una disminución, aunque de menor intensidad. El boletin sumistrado por el servicio veterinario muestra que se ingresó US$ 901,1 millones, cifra menor a la obtenida el año pasado que fue de los US$ 1.056,1 millones (caída del 14%).

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Sin embargo, el dato más relevante del semestre estuvo en la mejora del precio internacional. El valor promedio de exportación alcanzó los US$ 6.807 por tonelada en junio, el nivel más alto del año, por encima de los US$ 6.536 registrados en el primer trimestre.

Precisamente, referentes del sector privado sostienen que será clave sostener precios internacionales favorables y avanzar en mejores condiciones de acceso a mercados, especialmente en materia arancelaria.

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Demanda firme de carne y ajuste del mercado

Precisamente, el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC), Marco Panciotto, subrayó que el semestre confirmó una demanda internacional sólida por la carne paraguaya, con especial protagonismo del mercado estadounidense.

Resaltó además que fue positivo que el productor haya logrado sostener precios relativamente estables en un contexto en el que la principal industria frigorífica del país (Frigorifico Belén, de Minerva Food) redujo su nivel de faena durante abril.

Al respecto, dijo que, en otras circunstancias, una caída de esa magnitud en la actividad industrial habría generado una “acumulación artificial” de oferta de ganado y una fuerte presión bajista sobre los precios.

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“Esta vez eso ocurrió en gran medida gracias a dos factores fundamentales: un hato ganadero más reducido y las excelentes condiciones climáticas, que permitieron al productor mantener los animales en el campo sin verse obligado a vender. Esa mayor capacidad de negociación fue una noticia positiva para el sector”, contó.

Perspectivas para el segundo semestre

Por otro lado, de cara a la segunda mitad del año, el titular de la Appec señaló que el escenario se mantiene estable, con precios de hacienda firmes y condiciones favorables para el productor.

Contó que el informe “Novillo Tipo Paraguay 2.0”, elaborado por APPEC reflejó que en mayo de 2026 el Margen Bruto Industrial (MBI) se ubicó en US$ 433 por cabeza, equivalente al 26,4% del valor del Novillo Tipo.

“Si logramos mantener esa estabilidad y previsibilidad durante el segundo semestrey además brindamos al productor la tranquilidad de que Paraguay mantendrá la protección que ofrece la vacunación contra la fiebre aftosa, 2026 puede terminar siendo un muy buen año para la ganadería”, subrayó.

Crecimiento del complejo cárnico en escala

Desde otra perspectiva, el gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Daniel Burt, analizó la evolución del complejo cárnico entre 2010 y 2025.

Recordó que en 2010 las exportaciones alcanzaban 170.344 toneladas, por US$ 766 millones, mientras que en 2025 llegaron a 355.755 toneladas (US$ 2.130 millones), lo que representa un crecimiento de más del 100% en volumen.

“Paraguay evolucionó desde una industria exportadora consolidada hacia un proveedor de mayor escala, con mayor producción, más volumen exportado y una presencia comercial más diversificada”, explicó.

Según dijo, este crecimiento refleja mejoras en productividad, competitividad y acceso a mercados internacionales.

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Principales destinos internacionales

En ese aspecto, en el primer semestre, Chile se mantuvo como el principal comprador de carne paraguaya, con 42.986 toneladas por unos US$ 300 millones. Le siguió Israel, con 19.614 toneladas por US$ 156 millones, mientras que Estados Unidos ocupó el tercer lugar con 22.691 toneladas y US$ 129 millones.

En tanto, Taiwán ocupó el cuarto lugar, con 15.915 toneladas exportadas por US$ 110 millones, mientras que Canadá completó el top cinco con 8.242 toneladas por US$ 49 millones.