Senacsa apunta a nuevos mercados para carne y lácteos con Taiwán, México y Turquía en agenda

Recientemente en el marco de Cooprolanda, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) analizó el potencial del sector lácteo y de productos cárnicos de Paraguay.

En ese aspecto, en entrevista con ABC comentó que dentro de la cuota de la Unión Europea existe una porción destinada a productos lácteos y que se debe analizar qué mercaderías pueden ser competitivas en ese mercado. Además el potencial para el citado sector en Taiwán.

Taiwán y el potencial para lácteos

En ese sentido, Martin Camperchioli también comentó que con Taiwán hay un proceso de negociación y admitió que no sabe “si están en un enfriamiento” entre las relaciones de ambos países en las últimas semanas. No obstante, resaltó que se logró la apertura para el sector avícola después de un largo proceso y que ya se concretó el primer embarque.

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Respecto al sector lácteo, indicó que existe una posibilidad de compra de la nación asiática y que es un mercado importante. En ese contexto, reconoció que hay “algunas cosas” que las autoridades taiwanesas vienen solicitando desde hace cinco años y que Paraguay debe cumplir, aunque alegó que se está avanzando en esos puntos.

“Hay un tema que tenemos que solucionar primero, pero el mercado taiwanés tiene un potencial enorme, que hoy es abastecido casi en un 100% por Nueva Zelanda, no solamente para leche en polvo, sino también para productos frescos”, explicó.

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El titular del servicio veterinario precisó que la logística representa una dificultad, debido a la diferencia de distancia entre ambos países.

“Nueva Zelanda está a cinco días en barco y Paraguay a 65 días”, indicó. Sin embargo, reiteró que la leche en polvo tiene posibilidades de ingresar a ese mercado y que se continúa trabajando en esa dirección.

“Se enfriaron un poco las relaciones (con la nación asiática). Tuvimos una relación no tan buena hace varias semanas y esperemos solucionar esto para poder avanzar, porque todavía hay negociaciones para carne bovina y porcina”, destacó.

Agregó que existe un proceso de prelisting (preparación logística) y auditorías, y destacó la importancia del mercado taiwanés para la carne paraguaya.

“Este año terminaran siendo el principal mercado para la carne porcina paraguaya y, para la bovina, están en la cuarta posición, que para el volumen que se maneja no es despreciable”, detalló sobre nación taiwanesa.

Nuevos mercados para la carne bovina

Sobre las posibilidades de ampliar los destinos para la carne bovina, Martin señaló que Paraguay recibió semanas atrás la auditoría de México y consideró que el país “salió bien” de las inspecciones. Por ello, estimó que el mercado podría estar operativo hacia finales de este año o inicios de 2027.

“Ellos (las autoridades mexicanas) son muy ordenados y se manejan de manera muy similar a Estados Unidos. Esperemos que se puedan cumplir los plazos. Confío en que Paraguay pasó muy bien la auditoría, pero hay tiempos burocráticos que hay que respetar y que no dependen de nuestro país, sino de la nación compradora”, afirmó.

Visita de Turquía en agosto

Por otro lado, el presidente informó que durante la primera semana de agosto se recibirá a tres comitivas de Turquía, que realizarán durante una semana verificaciones sobre la inocuidad del complejo cárnico paraguayo.

En cuanto a la exportación de animales en pie al mercado turco, señaló que el mercado ya está habilitado, se cuenta con el certificado sanitario correspondiente y que el proceso está negociado.

En el caso de la carne bovina, explicó que aún quedan algunos puntos por definir, relacionados principalmente con aspectos religiosos y no sanitarios.

“También esperamos una auditoría de Egipto, el sector industrial pidió su postergación hasta septiembre, pero las autoridades egipcias pretenden llegar en la segunda semana de agosto. Aún no definimos ese punto”, apuntó.

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Por último, Martin subrayó que este año se esperaba contar con la visita de Corea del Sur, pero reconoció que el proceso no avanza “al ritmo esperado”.

También informó que Chile realizará una visita para la revalidación de todas las plantas habilitadas y la incorporación de nuevos establecimientos, entre ellos el frigorífico Los Lazos, que aún requiere autorización para exportar a ese destino.