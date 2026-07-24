AFD lanza créditos de hasta 15 años para inversiones sostenibles en el agro

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) desarrolló estas líneas de Procampo Verde, desarrollado con el apoyo del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI) y del Global Trust Fund on Sustainable Finance Instruments (GTF).

Desde la institución indicaron que Procampo Verde busca acompañar al sector agropecuario, uno de los pilares de la economía paraguaya, en su transición hacia modelos más resilientes frente al cambio climático, sin frenar la producción.

¿Qué ofrecen?

De acuerdo con Fernando Lugo, gerente general de la AFD comentó que se ofrecerá condiciones adaptadas al ciclo del campo, con plazos de hasta 15 años y períodos de gracia de hasta 2 años, de modo que el productor comienza a pagar cuando la inversión ya genera retorno, añadieron.

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A su vez, sostiene que financiará desde sistemas de riego eficiente, bioinsumos, agricultura de precisión y horticultura, en su dimensión ganadera, sistemas silvopastoriles y agroforestales, gestión eficiente del agua, mejoras en el manejo y la sanidad animal y soluciones ambientales de tratamiento de efluentes como biodigestores.

Procampo verde: instrumento de largo plazo

“Con Procampo Verde acercamos financiamiento de largo plazo y a la medida del productor para que invertir en sostenibilidad sea también una decisión rentable. Es una forma concreta de que el crédito de desarrollo llegue donde más impacto genera: en la producción, en el empleo y en la resiliencia del campo paraguayo”, señaló Lugo.

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Además contó que el nuevo producto busca fortalecer el modelo de crédito a la agricultura climáticamente inteligente. Sostuvo que en ese proceso, la AFD avanzó en una taxonomía de inversiones sostenibles, la actualización de su Marco de Bonos Sostenibles y el diseño de nuevos productos financieros alineados con las prioridades de desarrollo sostenible del país.

Recursos para una producción sostenible

Por su parte, Eduardo Villordo, Asociado Sénior de Finanzas Sostenibles del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI) manifestó que el acompañamiento de estás instituciones busca que el sistema financiero paraguayo cuente con herramientas para movilizar recursos hacia una producción más sostenible y resiliente.

“Procampo Verde muestra cómo la banca pública de segundo piso puede apoyar esa transición. Las nuevas líneas ya están disponibles a través de la red de bancos, financieras y cooperativas que trabajan con la AFD; los productores pueden acercarse a su entidad financiera de preferencia para presentar sus solicitudes”, cerró.