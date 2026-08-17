Complejo sojero supera los US$ 3.500 millones, pero sigue dependiendo de Argentina

Según los reportes suministrados por la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Paraguay registra uno de sus mejores años en las exportaciones de granos, harina y aceite, pero registra una fuerte dependencia por el mercado argentino.

Hasta el séptimo mes del año, las colocaciones que incluye grano y derivados (harina y aceite) permitieron el ingreso de US$ 3.513 millones, unos US$ 1.020 millones más que lo obtenido en el mismo periodo de 2025, cuando se alcanzaron US$ 2.493 millones.

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La asesora de Comercio Exterior del gremio, Sonia Tomassone, explicó que la variación positiva en el ingreso de divisas al país, generada por los envíos del complejo de la soja, equivale a un aumento del 40% respecto al mismo periodo de 2025, aspecto que, aseguró, repercute positivamente en toda la economía nacional.

Solo granos

De ese total, US$ 2.648 millones correspondieron a envíos de granos en estado natural, lo que representó un aumento del 49% en comparación con los US$ 1.777 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al volumen, entre enero y julio se exportaron 6.831.103 toneladas de granos, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron embarcadas 4.857.244 toneladas.

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Aceites y harina de soja

Este mismo comportamiento positivo se registra en los envíos de aceite de soja, que alcanzaron 390.705 toneladas, frente a las 367.259 toneladas exportadas en el mismo periodo del año pasado.

En tanto, en harina de soja fueron exportadas 1.418.492 toneladas en estos primeros siete meses, frente a las 1.247.445 toneladas del mismo periodo del año pasado. Estos envíos generaron ingresos de US$ 432,3 millones y US$ 432,1 millones, respectivamente.

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De acuerdo con Tomassone, continúa la alta dependencia de los mercados de destino. Argentina concentra alrededor del 90% de los envíos de granos de soja por valor de US$ 2.421 millones, mientras que Brasil se ubicó como el segundo mercado más importante para el producto paraguayo, con compras por US$ 215 millones.

El resto de los envíos se distribuyó entre Arabia Saudita, Estados Unidos, Vietnam, Uruguay, Chile y Corea del Sur.