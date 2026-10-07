Paraguay se prepara para cinco auditorías internacionales al sector cárnico

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) ya alista los preparativos para recibir la visita de varias delegaciones internacionales que auditarán el sistema de producción cárnico nacional para estos tres últimos meses del año.

El presidente del Senacsa, José Carlos Martin, comentó a ABC que el país recibirá cinco auditorías internacionales, algunas de ellas consideradas ”muy pesadas”, como la de la Unión Europea, que llegará a Paraguay para evaluar aspectos relacionados con fiebre aftosa, sanidad animal, identificación y trazabilidad, después de casi siete años.

De acuerdo con lo que comunicó el servicio veterinario, las visitas arrancarán con Chile, cuya delegación llegará entre octubre y noviembre para evaluar la posible renovación de la habilitación de los frigoríficos paraguayos exportadores de carne bovina.

Lea más: Este es el monto que está dejando de recibir Paraguay por la exportación de carne

Otra delegación será la de Taiwán, entre octubre y noviembre se prevé que estén en el país. Al respecto, Martin Camperchioli explicó que los auditores verificarán las nuevas plantas del sector porcino, entre ellas la planta frigorífica Costa Foods y la planta de Incka Foods, respectivamente. Asimismo, mencionó la planta del frigorífico Los Lazos, del sector bovino, que todavía no está habilitada para exportar a ese mercado.

Señaló que los auditores taiwaneses realizarán una revisión del sistema y aprovecharán la visita para verificar también aspectos relacionados con la sanidad animal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Unión Europea

En el caso de la Unión Europea, la auditoría prevista para noviembre y diciembre será después de casi siete años. La misión tendrá como objetivo evaluar el cumplimiento de los requisitos sanitarios relacionados con fiebre aftosa, identificación y registro de animales, además de realizar visitas a establecimientos ganaderos de la especie bovina y a frigoríficos.

“La evaluación se realizará en el contexto de la certificación de carne bovina fresca destinada al mercado de la Unión Europea”, acotó.

Renovación de habilitaciones

Por otra parte, Martin manifestó que las habilitaciones de algunos establecimientos para exportar a Egipto ya están vencidas. Sin embargo, explicó que los especialistas de ese país otorgaron una prórroga hasta el 31 de diciembre y que llegarán durante ese mes para evaluar la extensión del registro sanitario.

“La auditoría contempla la renovación de la habilitación de los frigoríficos paraguayos exportadores de carne bovina, así como la autorización de nuevos frigoríficos que podrían ser incluidos en la lista de establecimientos aprobados por la autoridad sanitaria egipcia”, amplió.

Lograr el visto bueno para otros productos paraguayos

También entre noviembre y diciembre se prevé la llegada de inspectores de Perú, quienes evaluarán la habilitación de frigoríficos paraguayos exportadores de carne bovina y la habilitación, por primera vez, de una línea de harina de carne y hueso para su exportación al mercado peruano.

Lea más: Así están pagando por la carne paraguaya en el exterior

Según el titular del Senacsa, Perú es el principal destino del “corazón bovino paraguayo”. Explicó que este producto es utilizado para preparar el anticucho, un plato típico de ese país, por lo que consideró que se trata de un mercado muy importante para las menudencias.

“Ahora también vamos a pelear por lograr la aprobación de otros productos. Sobre todo en Perú, estamos esperando la habilitación para la carne porcina, que ya es un proceso que también terminó y estamos esperando novedades”, concluyó.