Ñeembucú: crecida del río Paraná obliga a realizar clases a virtuales en siete escuelas

La crecida del río Paraná y las continuas precipitaciones obligaron a los responsables de siete instituciones educativas del departamento de Ñeembucú a suspender las clases presenciales y adoptar la modalidad virtual, debido al anegamiento de sectores vulnerables.

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La situación afecta principalmente a comunidades ribereñas de la zona de Cerrito, donde el avance de las aguas mantiene en alerta a los pobladores.

La directora departamental de Educación, Doris Centeno de Bottino, confirmó este miércoles que las instituciones afectadas activaron la modalidad de enseñanza a distancia, una medida que ya estaba contemplada en el plan de contingencia elaborado ante los pronósticos meteorológicos adversos.

Explicó que cada escuela y colegio organizará el desarrollo de las actividades pedagógicas de acuerdo con las condiciones de su entorno. Asimismo, no descartó que otras instituciones educativas se sumen a la modalidad virtual si persisten las condiciones climáticas desfavorables y continúa aumentando el nivel del río.

Centeno aseguró que la Dirección Departamental de Educación cuenta con la planificación y los protocolos necesarios para garantizar la continuidad del proceso educativo durante la emergencia.

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Evacuaciones en comunidades ribereñas ante el avance de las aguas

Mientras tanto, la crecida del río Paraná sigue golpeando a las poblaciones asentadas en las zonas bajas del departamento. En Cerrito, los trabajos de evacuación continuaban durante la noche, con apoyo de efectivos de la Policía Nacional y de la Municipalidad, que dispuso un tractor con acoplados para trasladar a personas que residen en sectores inundados.

Entre los evacuados se encuentran personas adultas mayores y otros pobladores en situación de vulnerabilidad. También se realizan tareas para rescatar y trasladar a lugares seguros a los animales domésticos de las familias afectadas.

La preocupación se extiende a la compañía Itá Corá, distrito de Mayor Martínez, donde los pobladores comenzaron a abandonar sus viviendas y a buscar refugio en terrenos más elevados, a la espera de que el nivel del río descienda.

En Paso de Patria, en tanto, el sector del puerto ya se encuentra completamente inundado.

Preocupación por el avance de las aguas en zonas vulnerables

El avance del río Paraná mantiene bajo presión a las comunidades costeras de Ñeembucú, cuyos habitantes enfrentan el riesgo de perder sus pertenencias y deben abandonar temporalmente sus hogares para resguardar sus vidas.

La persistencia de las lluvias y el aumento del caudal mantienen la incertidumbre entre los pobladores, mientras las instituciones educativas y las autoridades locales adoptan medidas para reducir los riesgos y atender a las familias afectadas.

La emergencia vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades ribereñas, que dependen de la evolución del río para regresar a sus hogares y retomar sus actividades cotidianas.