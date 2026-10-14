Productores y supermercados buscan reducir sobrecostos y dar previsibilidad a los precios

Con la intención de reducir las intermediaciones y mejorar las condiciones de comercialización, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) impulsan espacios de vinculación directa entre productores y cadenas comerciales. La iniciativa surgió en febrero pasado, en un contexto marcado por los elevados precios del tomate.

Recientemente se llevó a cabo la segunda edición de la rueda de negocios, cuyo objetivo es generar oportunidades comerciales y avanzar hacia una mayor previsibilidad de precios, así lo destacó el presidente de Capasu, Gustavo Lezcano.

Explicó que esta articulación busca reducir posibles sobrecostos y generar beneficios tanto para los productores como para los consumidores.

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“Esta iniciativa nos permite generar un vínculo directo entre productores y supermercados para evitar cualquier tipo de sobrecosto que pudiera haber, para llegar al objetivo final, que es un mejor precio tanto para el productor como para nuestros clientes”, manifestó.

Lezcano agregó que el desafío es ofrecer productos de calidad a precios competitivos y, al mismo tiempo, generar condiciones que favorezcan la actividad productiva.

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Precios más predecibles

“Es importante reducir las oscilaciones de los precios de los productos provenientes del campo y contar con mayor previsibilidad. que permitiría a los distintos actores de la cadena planificar mejor sus costos y sus operaciones comerciales”, contó.

Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, detalló que participaron productores organizados en asociaciones y cooperativas de Itapúa, Alto Paraná, Presidente Hayes, Ñeembucú, Caaguazú, Guairá, Cordillera, San Pedro, Paraguarí y Central.

Los participantes pertenecen a distintos rubros de frutihortícolas, yerba mate, maíz y miel, además de otros productos de la agricultura familiar campesina.

Giménez resaltó que fortalecer la producción nacional es clave para mejorar el abastecimiento y combatir el ingreso ilegal de productos al país.

“El mejor anticontrabando es la producción sostenible. No va a hacer negocio para nadie si hay una oferta permanente de nuestros productores”, expresó.

En ese sentido, valoró la articulación entre los sectores público y privado para dar continuidad a la oferta nacional. Añadió que iniciativas como la rueda de negocios pueden contribuir a fortalecer la competitividad de los productores y facilitar su acceso al mercado.

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Como ejemplo de los desafíos que enfrenta el sector, el ministro mencionó que el mercado requiere alrededor de 200.000 kilos de tomate por día, mientras que la producción nacional alcanza aproximadamente 7.000 kilos diarios.

“Se evidencia la necesidad de ampliar la capacidad productiva y mejorar las condiciones de abastecimiento”, cerró.