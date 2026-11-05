Prosiguen juicio político para Peña, dice Celeste Amarilla

La sesión de la Bicameral quedó sin quórum debido a que los miembros de la bancada “dura” del oficialismo se percataron que estaban perdiendo en su intención de aceptar la renuncia del presidente Santiago Peña.

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Al respecto, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) indicó que ante esta situación y a no ser aceptada la renuncia de Peña el titular del Congreso Nacional Basilio “Bachi” Núñez anunció que prosigue el proceso de juicio político.

La parlamentaria liberal indicó que de todas formas se contaba con los votos para rechazar la renuncia del mandatario y someterlo al juicio político y que la salida del los diputados oficialista fue solo para “ganar” tiempo.

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La votación estaba 31 votos por rechazar la renuncia y 26 a favor de aceptar la renuncia de Santiago Peña.

Según los primeros datos la sesión extra de la Cámara de Senadores será convocada , aunque se desconoce el horario.