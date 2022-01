Así como Gene Kelly en la película estadounidense de 1.952, Helen Recalde, de 18 años, recorría la Costanera de Asunción, feliz en compañía de sus familiares, cuando tocó un poste de luminaria ornamental. La descarga eléctrica que recibió, le resultó fatal. Ya a varios niños les había “corrido” la columna, reclamaron los testigos.

La muerte de Helen ocurrió el 15 de enero. Quince días después, la Fiscalía no imputó a nadie y el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y la Municipalidad de Asunción se tiran el fardo con acusaciones mutuas. La institución liderada por Arnoldo Wiens (ANR) afirma que ya hace tiempo entregó a la Municipalidad las obras de la Costanera y que hace ocho años, cuando la empresa culminó la instalación del alumbrado público, las columnas tenían cable a tierra. También afirma que el año pasado, la Comuna se ufanó de la linda luminaria Led que estaba poniendo en el sitio.

La Municipalidad de Asunción, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), dice no haber recibido oficialmente las obras de la Costanera y no se responsabiliza de que no haya existido mantenimiento. También sus peritos afirman que las columnas no tenían cable a tierra, elemento fundamental para que los postes no electrocuten. Un jefe de la ANDE que inspeccionó las columnas, entretanto, dijo que se trata de “columnitas de lata” e instalaciones realizadas con materiales de mala calidad, que no tienen mantenimiento.

Una es, empero, la verdad: una joven vida se interrumpió abruptamente debido a la negligencia de instituciones públicas que debían haber trabajado juntas en la prevención, en velar por que los alumbrados públicos, así como las barandas, los asientos y demás elementos que hacen a la Costanera, sean seguros para la población. Y la responsabilidad es directamente de quienes lideran esos organismos públicos, o sea, del ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez. Ninguno de los dos siquiera dio la cara tras esta muerte.

Y mientras se espera en vano que la Justicia sancione a los responsables de que Helen haya perdido la vida, la Municipalidad inútil, incapaz de garantizar que sean seguras, anuncia desplegar funcionarios en la Costanera, “recorriendo la avenida y garantizando que la gente que hace deportes no se arrime a las columnas”. Intenten no arrimarse tampoco a Nenecho y a Wiens, que a la larga resultan ser más peligrosos.

