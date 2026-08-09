Ocasión para limpiar el IPS

Hay orden de detención contra los expresidentes Vicente Bataglia y Jorge Britez, más unos 10 funcionarios. Es por el presunto perjuicio patrimonial de 61 mil millones de guaraníes en el caso de un proyecto de construcción de quirófanos en el hospital central. Para abreviar: los quirófanos, al parecer, no existen, tampoco el dinero que se pagó por ellos.

Sesenta y un mil millones es mucho dinero. Salió del aporte de los obreros y de la patronal que tiene un solo destino: atender la salud de los pacientes y mantener la estructura para el cumplimiento de ese fin. Pero ese dinero, en manos corruptas, condena a la institución a prestar malos servicios. Peor aún: servicios criminales.

Las visitas del presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, permiten descubrir varios casos que revelan la complicidad de altos funcionarios para que la previsional llegue hoy a su estado calamitoso.

Denuncias hubo siempre. La entidad que agrupa a los jubilados desde hace tiempo, por todos los medios, alza su voz señalando las serias irregularidades que se vienen produciendo. Lo hacen también lo sindicatos de la institución, los pacientes de todo el país, los medios de comunicación, las redes sociales. No puede decirse que no se sabe. El problema es la desidia, el desinterés de las autoridades respectivas para intervenir. Santiago Peña sale a decir (ABC del jueves) que no se arrepiente haber nombrado a Jorge Brítez como titular del IPS. Agregó: “Tomo decisiones en función a la información que yo tengo en ese momento, de manera responsable. Eso es lo que aprendí a lo largo de toda mi vida”. Pues, aprendió mal. En el caso del IPS criminalmente mal. Dispuso siempre de la información proveniente de la mejor fuente: los pacientes que se valen de los medios para acercar sus quejas al Ejecutivo y a quienes dirigen la previsional. Cuanto más arreciaban las quejas contra Brítez, cuanto más documentos se publicaban sobre su delictiva gestión, más apego mostraba el Presidente hacia un funcionario masivamente repudiado. Esta misma actitud criminal había tenido Mario Abdo Benítez para sostener a Vicente Bataglia pese a las masivas y documentadas protestas de los asegurados por su mala administración.

Dijo más Peña: Que evalúa minuto a minuto a su gabinete y no semestral, mensual o semanalmente. En el caso de Britez, su evaluación fue anual. Aun así ¿nunca vio, sospechó, escuchó que Previsión Social se caía a pedazos? ¿Nunca nadie le dijo que por valor de cientos de miles de millones se echaban a perder costosos medicamentos que nunca llegaron a los pacientes que los necesitaban para salvar la vida?

La investigación del fiscal Julio Ortiz debe seguir también en otras áreas del IPS aprovechando que el cartismo está preocupado ante las próximas municipales. El titular del Congreso, Basilio Nuñez, dijo (ABC del jueves) que los 61 mil millones que salieron a la superficie “sería apenas la punta del iceberg. La información agrega que pidió esclarecer también el destino de otros fondos millonarios del ente. El destino lo sospechamos: la cuenta privada de quienes manejan el dinero público. Se roba demasiado. El concejal de Asunción, Álvaro Grau, (ABC del jueves) criticó “el nulo avance de la Fiscalía en los dos años que llega `investigando´el presunto desvío de G. 500.000 mil millones durante la gestión del intendente Nenecho Rodríguez”.

Cabe ahora a las autoridades y asegurados en general acompañar al fiscal Julio Ortíz instándole que ahonde sus investigaciones y lleve a la cárcel por lo menos a una buena parte de los funcionarios y empresarios que hacen padecer, sin misericordia, a tantos pacientes.

Esta es la ocasión para limpiar el IPS.

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