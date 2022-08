Fiscal en Paraguay asegura que aún no hay confirmación sobre autoría intelectual del asesinato de Pecci

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, señaló esta mañana que aún no hay confirmación sobre la autoría moral del asesinato del agente Marcelo Pecci. En Colombia, el diario El Tiempo, publicó que el clan Insfrán y Sebastián Marset son responsables de ordenar el crimen. Igualmente, reveló que serían tres colombianos -y no dos- los que funcionaron de nexo con el articulador de la banda de sicarios y, a su vez, confirmó un dato que dio el medio este martes, que el 22 de abril pasado ocurrió un hecho relevante en cuanto al homicidio, aunque no quiso precisar cuál sería.