Madre de joven asesinada en Canindeyú cuestiona investigación fiscal

Carolina Campuzano, pobladora del barrio Industrial de Curuguaty, señaló que cada semana concurre a la fiscalía para preguntar sobre las investigaciones referente al crimen de su hija Eva Mariza Sosa Campuzano (21) y su novio Rafael Ramón Vera Maidana (21), ocurrido el 3 de mayo del año en curso en Tacuaremboy Villa Ygatimí, pero la fiscal Chávez no le revela nada, por ello presume que lo que se busca es que el hecho quede en el famoso “oparei”, impune, algo que no va a permitir, precisó.

“No sé si por ser pobre así me tienen, pero nada de respuestas me dan, las veces que le encuentro me dice que se sigue investigando, pero eso no es ninguna respuesta. La última vez que la encontré me dijo que iba a pasar el avance a los de Investigaciones, pero no pasó nada porque yo hablé con un uniformado de la policía de investigaciones y me confirmó que nada recibieron y que en esa situación no pueden avanzar”, precisó.

La denunciante dijo que no se cansará de acudir a la fiscalía para hallar justicia a pesar de que a veces cree que la fiscala Elvia Chávez se esconde para no dar la cara, denotando que no está haciendo nada para esclarecer el hecho. Aseguró que le están especulando por ser pobre.

Consultada sobre el avance de las investigaciones, la fiscala Chávez dijo que es un tema complejo, pero se negó literalmente a informar sobre los actos investigativos. La familia de los fallecidos no descarta llevar a cabo una manifestación para exigir informaciones y acciones para esclarecer el doble crimen.