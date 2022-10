Avión iraní: “Si molestan avisá y los matamos a todos”, decía un chat entre tripulantes que estuvieron en Paraguay

“Si molestan avisá y los matamos a todos (…) hacemos un genocidio”, fue uno de los mensajes del chat al que tuvo acceso el medio argentino Infobae, que se desprende de las pesquisas del celular del piloto del avión iraní, Gholamreza Ghasemi, quien se encuentra retenido en Argentina y estuvo en mayo pasado por Paraguay.

El mensaje fue enviado el 12 de junio pasado por otro piloto iraní, identificado como Alireza Mohsen Daneshpou, quien no viajó a Buenos Aires, de acuerdo al medio argentino. Este, en cambio, fue uno de los 12 tripulantes -junto a Ghasemi- que arribaron a Paraguay en mayo pasado.

La conversación entre ambos iraníes que estuvieron en Alto Paraná en mayo pasado se desprende de unas 5000 hojas con los mensajes rescatados de celulares, tablets y otros equipos que pertenecían a los 19 tripulantes que fueron retenidos en junio pasado en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina.

El chat entre ambos tripulantes del avión iraní

Daneshpou, según el chat compartido, empezó consultando al piloto retenido: “¿Querido capitán, hola la está pasando bien?”. Ghasemi respondió a la pregunta de forma contundente: “No”.

“¿Por qué? ¿Capitán, la situación está ok allá?”, insistió Daneshpou, a lo que el retenido responde: “Sí, excelente, sin usted”.

Tras este primer intercambio de mensajes, Daneshpour realiza la amenaza: “La noticia dice es cierto, no lo molestaron no? (sic) voy y los aplasto, traigo a Naghi y hacemos un genocidio”. Ghasemi contestó: “No no, con mucho respeto”.

Daneshpour volvió a insistir con la amenaza y respondió al piloto retenido: “Bueno, gracias a Dios. Si molestan avisá y traemos a Naghi y los matamos a todos”. A la segunda propuesta, Ghasemi contestó: “Es que están con sanciones de combustible”.

“Y qué va a pasar? No entregan?”, replicó Daneshpour, y la respuesta del retenido en Buenos Aires fue: “Mañana su embajada está siguiendo el tema”.

¿Quién es el “Naghi” del chat?

El mencionado “Naghi” sería otro de los tripulantes iraníes que llegaron hasta territorio paraguayo en mayo pasado. Su identificación completa es Naeij Naranj Bon Naghi Heidar, de acuerdo a los pasaportes a los que accedió ABC.

El medio argentino señala en su publicación que los investigadores del vecinos país creen que Naghi “tendría vinculación directa con la Guardia Revolucionaria de Irán y con la aerolínea Fars Air Qeshm, ambas también ligadas al propio Ghasemi”.

Agrega que la conversación obtenida del chat entre Ghasemi y Daneshpour fue incluido en el expediente de investigación de la Justicia vecina y derivó en varias medidas de prueba. Indica también el medio argentino que el contenido de la amenaza alertó a las fuerzas de seguridad que brindaron colaboración en las pesquisas, pero -aclara- que el mismo no tendría relevancia jurídica.

El polémico avión iraní llegó al aeropuerto Guaraní en mayo pasado para alzarse con un cargamento de cigarrillos de la Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), propiedad del expresidente Horacio Cartes.