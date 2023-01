Caso Pecci: confirman amenazas contra investigadores y fiscales de la causa

El veedor de la rama judicial de Cartagena, Erik Urueta, confirmó lo que un medio colombiano había publicado acerca de las amenazas directas contra sus vidas y las de sus familias que recibieron los investigadores y fiscales que trabajan en la causa de Marcelo Pecci.

Urueta comentó que -si bien esto no es nuevo- es algo que no se veía desde hacía tiempo en las audiencias judiciales. Contó que en su país se llegó al punto de que los jueces debían llevar el rostro cubierto para que no se conozca su identidad, algo que afortunadamente dejó de hacerse hace unas tres décadas.

Señaló que desde hacía más de siete años no se daba este tipo de amenazas públicas contra los funcionarios. Contó también que actualmente algunas audiencias se hacen de manera virtual, por la seguridad de estos funcionarios.

Ante lo que pasó con el caso Pecci, Urueta asegura que ello muestra hasta qué punto han llegado las cosas en su país. Incluso, contó que él mismo ya tiene más de 15 amenazas de muerte en su contra. El de veedor de la rama judicial es un cargo civil creado por una ley especial colombiana de transparencia que permite control social a la garantía del derecho al acceso a la información pública.

Caso Pecci: amenazas que recibieron investigadores y fiscales

El medio colombiano W Radio había publicado el día de ayer que miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, al igual que delegados de la Fiscalía General de la Nación (Colombia), habrían sido amenazados en plena audiencia por uno de los coordinadores del crimen, Andrés Felipe Pérez Hoyos.

Según el medio colombiano, Pérez Hoyos les dijo a los investigadores de la Fiscalía que quienes están detrás del homicidio, los que ordenaron asesinar a Pecci, “tienen toda la información de dónde viven y con quién, cuántos hijos tienen y qué hacen a diario, saben sus trayectos en vehículo, dónde viven sus familias y todo aquello que les importa”.

El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado el 10 de mayo del año pasado cuando se encontraba en Cartagena de Indias, Colombia, mientras disfrutaba de su luna de miel en compañía de su esposa, Claudia Aguilera, con quien habían anunciado que serían padres.