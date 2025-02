Directora del Mitic explica su crecimiento patrimonial

La directora general del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Deisy Dahiana Acosta, pasó de declarar bienes por G. 5.500.000, en el 2015, a tener un total de G. 2.000 millones en su última declaración jurada. Al respecto, explicó que, por un lado, se incluyen los bienes de su marido, quien trabaja para una binacional del sector privado.

Además, señaló que su primera declaración data del 2015, cuando ingresó por concurso como funcionaria del Ministerio de Obras, institución a la cual renunció para luego dedicarse al sector privado. Indicó que si no están publicadas algunas de sus últimas declaraciones juradas o si se dieron de baja, es algo que ella no puede “remediar”, pues depende del sistema y no de ella.

Luego de ese cargo, detalló, trabajó para un estudio jurídico en el cual tenía un importante salario fijo, además de tarifas por asesorías a clientes nacionales y extranjeros, bonos semestrales y anuales. Señaló que no puede dar detalles de montos porque firmó una cláusula de confidencialidad en su momento con esa firma privada, pero que los ingresos condicen con sus declaraciones de bienes.

Recalcó que su marido lleva 15 años en el sector privado y eso se ve reflejado en el crecimiento patrimonial de la pareja, pues están casados sin separación de bienes. Recalcó que todo es contrastable y se encuentra disponible dentro del sistema financiero.

Ministro defiende a la directora y habla de intento de desprestigio

Por su parte, el ministro del Mitic, Gustavo Villate, brindó su total respaldo a Acosta. Indicó que goza de su confianza y comentó que, cuando la sumó a su equipo, ella dejó el sector privado para volver a la función pública.

También habló sobre publicaciones que guardan relación con una empresa de la cual él forma parte y aseguró que desde que ingresó a la función no hay ningún contrato vigente ni activo con el sector público. Indicó que sigue figurando como empresa proveedora, pero que no hay ninguna licitación en curso ni adjudicada.

Afirmó además que ambos casos aparentemente tienen el objetivo de desprestigiar su administración. “Estamos molestando a muchas personas que no trabajan de forma adecuada”, aseguró y agregó que el año pasado se redujeron de manera importante los gastos de la institución.

“Estamos haciendo bien nuestro trabajo y eso le está molestando a la gente”, enfatizó en ABC Cardinal.