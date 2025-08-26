Policiales

Interventor de Asunción ya recibe protección policial tras amenaza recibida

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, confirmó que el interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira Olmedo, denunció haber recibido una amenaza vía WhatsApp. A pesar de que no exista aún una denuncia formal, la Policía ya dispuso custodia preventiva para él y su familia.

26 de agosto de 2025 - 17:51
Carlos Pereira, interventor de la Municipalidad de Asunción.
Carlos Pereira, interventor de la Municipalidad de Asunción.

El comisario general Carlos Benítez, comandante de la Policía Nacional, informó a ABC que el interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira Olmedo.

Benítez relató que tuvo conocimiento de la situación en un contacto telefónico con Pereira, y ordenó al jefe de la Agrupación de Seguridad de la Policía Nacional, encargado de la protección de dignatarios y funcionarios en riesgo, a activar un operativo especial.

“Procedimos rápidamente en dar una respuesta. El jefe de esa agrupación ya instaló un sistema de seguridad física y edilicia”, indicó.

Se espera denuncia formal de Carlos Pereira

Si bien la protección está en curso, Benítez aclaró que la continuidad del operativo depende de la denuncia formal que Pereira debe presentar.

“Esto es extraoficial porque necesitamos la denuncia para oficializar y documentar el trabajo, pero no estamos desatendiendo. La protección ya se está brindando”, aclaró.

Una vez que la denuncia sea oficializada, la Policía buscará esclarecer el origen y la gravedad de la amenaza, según expresó el comandante.

