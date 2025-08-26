Interventor de Asunción ya recibe protección policial tras amenaza recibida

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, confirmó que el interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira Olmedo, denunció haber recibido una amenaza vía WhatsApp. A pesar de que no exista aún una denuncia formal, la Policía ya dispuso custodia preventiva para él y su familia.