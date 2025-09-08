Tras descuido policial, joven detenido logró fugarse de la Fiscalía

La Comisaría 8ª Central de Capiatá informó la recaptura de Juan Carlos Olmedo Martínez (19), quien se había fugado horas antes de la sede del Ministerio Público de Capiatá.

Según reportes, Olmedo logró escapar tras un descuido mientras se encontraba bajo custodia policial.

Posteriormente, agentes de la comisaría mencionada, alrededor de las 17:50 del sábado, lo interceptaron cuando estaba a pie en la calle Los Tucanes, en San Lorenzo.

Antecedentes del detenido

De acuerdo con los datos oficiales, Olmedo Martínez cuenta con antecedentes por robo en los años 2022, 2023 y 2024. Además, tiene restricciones judiciales que le prohíben consumir bebidas alcohólicas u otras sustancias nocivas.