Denuncian violencia contra estudiantes en la vía pública en Asunción

El 12 de septiembre pasado, en horas del mediodía, un grupo de estudiantes secundarios esperaba un colectivo sobre la calle Félix Bogado, entre Quinta y Sexta, cuando fueron víctimas de una agresión por parte de un hombre que conducía un vehículo, según denunciaron.

De acuerdo con la denuncia presentada en la Comisaría 18ª, el conductor ingresó en contramano, subió parcialmente a la vereda y rozó a uno de los adolescentes.

Ante el reclamo de los estudiantes, descendió de su auto y comenzó a insultarlos. Según la denuncia, el hombre llegó incluso a golpear a dos de ellos.

El hecho quedó registrado en un video grabado por otra estudiante, lo que permitió confirmar la violencia en plena vía pública.

Madre de una de las víctimas pide justicia

La madre de uno de los adolescentes formalizó la denuncia en la Comisaría 18ª, que derivó el caso a la Fiscalía. La misma pidió que el caso no quede impune.

“El hombre comenzó a agredir a mi hijo y a sus amigos. Los insultó y, luego, le dio un golpe a uno de los chicos. Mi hijo, al ver lo que pasaba, intentó calmar la situación, pero el agresor lo empujó y le dio una bofetada”, relató la mujer.

Según explicó, fue necesaria la intervención de una transeúnte para detener el momento violento. Además, los hijos del propio agresor salieron de la vivienda para contener a su papá.