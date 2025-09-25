Villa Ygatimí: hallan cadáver de un hombre en su vivienda y presumen homicidio

Agustín Ramón Leite Casco (56) fue hallado muerto anoche dentro de su vivienda, ubicada en el barrio San Blas de la ciudad de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú.

El hijo comunicó a la Policía Nacional sobre el hallazgo del cuerpo de su padre. Agentes de la comisaría local acudieron al sitio, donde encontraron el cadáver en la cama de la vivienda, con una herida de arma blanca.

El médico forense interviniente determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico por herida de arma blanca. Estimó además que ya habían transcurrido entre 13 y 15 horas desde el fallecimiento, por lo que se presume que ocurrió en la madrugada de ayer.

El subcomisario Alberto González señaló que presumen un caso de homicidio, ya que el arma con el que se habría cometido el crimen no fue hallada en el lugar.

Estaba con una pareja ocasional

De acuerdo con el informe policial, vecinos manifestaron que en la noche del martes el hombre fue visto en compañía de una mujer, quien sería una pareja ocasional.

González reveló que aún no hay personas detenidas ni sospechosas y recordó que la presunta víctima era soltera y residía sola. Agregó que prevén realizar diligencias en las próximas horas para esclarecer el hecho.