Video: liberan a los primeros cinco detenidos en la manifestación de la Generación Z

Pasado las 17:30 se produjo la liberación de los primeros cinco jóvenes que se encontraban en la Agrupación Especializada, tras las detenciones que se realizaron durante la manifestación de la tarde del domingo.

“Estos son los primeros chicos que fueron privados de su libertad, aproximadamente a 17:00 de ayer. Suponemos que el resto va a ir saliendo con el correr de las horas, ya que no hay uno que tenga alguna situación más complicada que la otra“, indicó el abogado Jorge Rolón Luna.

Los primeros liberados fueron Juan Álvarez, Orlando Acuña, Iván Amarilla, Joiada Duarte y Eddy Espínola. Ninguno fue imputado por la fiscalía.

El letrado comentó que los jóvenes que fueron liberados no contaban con lesiones físicas, pero si hay otros que están con rastros de haber sido agredidos al momento de su aprehensión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Senadora asegura que jóvenes fueron víctimas de la Policía Nacional e infiltrados

Ahora quedan 23 detenidos en la Agrupación Especializada, quienes ya recuperaron su libertad, pero que irán saliendo con el correr de los minutos y de a cinco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Anteriormente, se ordenó la liberación de Yennifer González López, una de las jóvenes que fue aprehendida durante la movilización y que se encontraba recluida en Guardia Urbana.