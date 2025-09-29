Policiales

Video: liberan a los primeros cinco detenidos en la manifestación de la Generación Z

Cinco jóvenes recuperaron su libertad esta tarde, luego de pasar 24 horas recluidos en la Agrupación Especializada, tras se detenidos ayer durante la manifestación de la Generación Z. Los restantes 23 saldrán conforme pasen las horas, según expresó el abogado Jorge Rolón Luna.

Por ABC Color
29 de septiembre de 2025 - 18:20

Pasado las 17:30 se produjo la liberación de los primeros cinco jóvenes que se encontraban en la Agrupación Especializada, tras las detenciones que se realizaron durante la manifestación de la tarde del domingo.

“Estos son los primeros chicos que fueron privados de su libertad, aproximadamente a 17:00 de ayer. Suponemos que el resto va a ir saliendo con el correr de las horas, ya que no hay uno que tenga alguna situación más complicada que la otra“, indicó el abogado Jorge Rolón Luna.

Los primeros liberados fueron Juan Álvarez, Orlando Acuña, Iván Amarilla, Joiada Duarte y Eddy Espínola. Ninguno fue imputado por la fiscalía.

El letrado comentó que los jóvenes que fueron liberados no contaban con lesiones físicas, pero si hay otros que están con rastros de haber sido agredidos al momento de su aprehensión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Senadora asegura que jóvenes fueron víctimas de la Policía Nacional e infiltrados

Ahora quedan 23 detenidos en la Agrupación Especializada, quienes ya recuperaron su libertad, pero que irán saliendo con el correr de los minutos y de a cinco.

Anteriormente, se ordenó la liberación de Yennifer González López, una de las jóvenes que fue aprehendida durante la movilización y que se encontraba recluida en Guardia Urbana.

Enlace copiado

Artículos relacionados

La ciudadanía respondió a la convocatoria realizada por Generación Z Paraguay para protestar contra la corrupción en el microcentro de Asunción
Nacionales
Voces de protesta contra la represión policial a la Generación Z
Ver más
Jóvenes se mantienen en vigilia frente a la Agrupación Especializada.
Nacionales
Médica inspecciona a manifestantes aprehendidos en la Agrupación Especializada
Ver más
Secuencia de capturas de video que muestra el momento en que las dos mujeres fueron atropelladas por una motocicleta del Grupo Lince.
Nacionales
Video: repudian a policías Lince por atropellar a escritora y a su hija
Ver más