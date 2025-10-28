Mujer que agredió a una alumna fue imputada

Tras la viralización de los videos y la presentación de la denuncia oficial por parte del padre de la víctima, la Fiscalía solicitó la imputación por coacción grave contra la madre de un estudiante de un colegio de San Lorenzo. La mujer agredió físicamente a una estudiante tras una violenta gresca de la cual fue protagonista su hijo. Todo quedó registrado en videos.

El agente fiscal César Giménez confirmó que la mujer se abstuvo de declarar tras ser aprehendida por agentes policiales. Hoy se formuló la imputación y se solicitó el arresto domiciliario.

“Es coacción grave inicialmente, si eventualmente surgen otro tipo de conductas penalmente relevantes, vamos a estar ampliando la investigación”, señaló.

El fiscal detalló que el primer incidente, una gresca entre estudiantes, fue reportado por la directora del colegio a la Policía Nacional.

El hijo y su amigo también fueron convocados por la Fiscalía

El agente del Ministerio Público detalló que la madre, hoy imputada, fue convocada por el colegio debido a ese primer incidente ocurrido hace varios días y fue allí que tuvo una reacción violenta en contra de una adolescente. No se brindaron mayores detalles sobre el motivo de la pelea.

El hijo de la mujer fue también demorado por este incidente, pero poco después fue entregado a su padre debido a más elementos en su contra.

Además, también fue convocado para declarar otro adolescente, amigo del hijo de la detenida, por traer consigo un machetillo. Hasta el momento ninguno de estos dos adolescentes está siendo procesados.

Padre presentó una denuncia contra la madre y el hijo

Por otra parte, el fiscal confirmó que el padre de la adolescente víctima de la agresión ya presentó una denuncia formal. Destacó que también acusó al adolescente, hijo de la detenida, de haber agredido físicamente a la niña.

“El padre menciona que el hijo también tuvo una agresión en la niña y estamos evaluando las conductas penales de acuerdo al régimen especial para adolescentes”, manifestó.

Colegio activó el protocolo

La directora de la institución, en contacto con ABC, señaló que están muy “avergonzados” por ese hecho de violencia que involucra a su colegio. Destacó que los alumnos le reportaron el caso y se activó rápidamente el protocolo, con llamadas urgentes a todos los padres de los niños que formaron parte de la pelea y un reporte a la Policía y a la Supervisión.

Manifestó que también dieron aviso a la Codeni y que hoy se estará conversando con los profesionales del ministerio para definir un plan de contención para todos los involucrados, tanto la víctima como los otros dos adolescentes.