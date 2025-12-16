Esto detalla la autopsia a amazona asesinada en Altos

La autopsia de Jimena Jazmín Colmán Giménez, de 23 años, reveló datos clave sobre el violento ataque ocurrido ayer en su domicilio en Altos.

De acuerdo con el informe forense, la joven presentó heridas compatibles con un intento de defensa al momento de recibir los disparos que terminaron con su vida.

Según explicó el director de Medicina Forense, Pablo Lemir, las trayectorias de los proyectiles evidencian movimiento durante el ataque. Además, una herida localizada en el brazo derecho resulta compatible con una lesión defensiva, lo que refuerza la hipótesis de que la víctima intentó protegerse.

La causa de muerte de Colmán Giménez fue determinada como shock hipovolémico, producto de lesiones graves en órganos vitales, entre ellos el corazón y el pulmón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el mismo hecho fue asesinado su pareja, Celso Fabián López Rojas, de 29 años, quien recibió dos impactos de bala, uno de ellos letal al afectar directamente el tórax. En tanto, la joven fue alcanzada por cinco disparos, lo que evidencia la extrema violencia del ataque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Carátula del caso amazona asesinada en Altos

El caso es investigado como presunto feminicidio y homicidio. El principal sospechoso es el exnovio de la joven, Víctor Manuel Cabrera Valiente, de 46 años, quien contaba con una orden de alejamiento vigente.

Actualmente, el hombre permanece prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades continúan con las diligencias investigativas para esclarecer completamente lo ocurrido y dar con el paradero del sospechoso, quien hasta el momento permanece prófugo.

Lea más: Caso Maria Ramona: dictan condena de 40 años de cárcel por feminicidio y aborto