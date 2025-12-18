Riera defiende ascensos de comisarios con antecedentes

Enrique Riera defendió los ascensos policiales aprobados en el Congreso y destacó que fueron planteados y defendidos por la Comandancia de la Policía. Señaló que él forma parte de ese proceso de selección de nombres y cuando se plantea la lista él analiza nombre por nombre.

Con respecto a la inclusión de jefes policiales que se vieron envueltos en polémicas, señaló que en cada caso se identificó a otros responsables de esos hechos y que todos fueron sobreseídos o nunca fueron procesados.

“La lista elabora la Comandancia, aprueba el Tribunal de Calificaciones con el aval del ministro. O sea, yo estoy metido en el proceso. Cuando ellos me traen los 34 nombres, a mí me explican primero en mi despacho el Comando Institucional, nombre por nombre”, declaró.

Casos concretos

Mencionó dos casos concretos, el de los comisarios Juan Alejandrino Pereira y Antonia Zamphirópolos. Aseguró que ninguno tuvo condenas judiciales o sumarios concluidos en su contra.

Señaló que Zamphirópolos fue la que denunció el robo de armas y que se demostró su inocencia.

Sobre Pereira, dijo que también la investigación concluyó con que varios agentes tenían acceso a su cuenta, la cual fue utilizada para levantar el “código rojo” contra la esposa de Sebastián Marset.

“Pero si meten sus nombres Google, va a decir: “Escándalo en Interpol, comisario pasó al retiro”, y un montón de cosas. Y así te puedo decir de los siete casos, los siete únicos casos de los 34. El resto no tenía absolutamente nada. Por eso cuando ayer me comentó la gente de los reclamos de la oposición, entonces en todos los casos había respuestas”, argumentó.

Aseguró en ese sentido que la Comandancia es la que escoge su equipo y se hace responsable del mismo.

“Se demostró que no eran sustentables los reclamos, son publicaciones (de la prensa) que después se aclaran”, insistió.

Polígrafo descalificatorio

En otro momento, confirmó que el 35% de los comisarios que estaban postulando para ascender no pasaron el polígrafo y fueron descalificados. Señaló que esa prueba y el examen físico son los únicos requisitos que son descalificatorios.

Es decir, los requisitos relacionados con la formación o al legajo no son descalificatorios.

Finalmente, insistió en defender el uso del polígrafo para los ascensos y dijo que lo que hace es “reducir riesgos”.