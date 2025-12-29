LaMafiaManda: Orlando Arévalo traba su audiencia de imposición de medidas

El ex diputado colorado cartista y ex titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Gabriel Arévalo Zielanko, presentó un recurso de reposición contra la providencia del juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto Otazú, a través de la cual citaba para este lunes a las 9:00 a Arévalo a su audiencia de imposición de medidas, en el marco de su caso derivado de la divulgación de los chats con el ahora fallecido exlegislador Eulalio “Lalo” Gomes.

Con esta acción Arévalo provocó la suspensión de la diligencia judicial, sin embargo, el magistrado que vela por el cumplimiento del debido proceso, lo convocó a su defensa y a él a la audiencia de reposición a las 10:00 de hoy. En la misma, Otazú resolverá si hace a lugar a la acción o no, en caso de que ocurra lo último, la misma será analizada por un Tribunal de Apelación en forma subsidiaria.

Es preciso recordar que, Orlando Arévalo fue imputado el pasado 15 de diciembre por la presunta comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado, en calidad de autor, por los fiscales Francisco Cabrera, Luis Piñánez y Verónica Valdéz, todos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

Si bien, para agentes fiscales subsiste el peligro de fuga del imputado, en este caso Orlando Arévalo, dicha circunstancia podría ser evitada con la aplicación de medidas menos gravosas que la prisión; como una fianza real o personal, prohibición de salir del país y la comparecencia mensual ante el juzgado. Es decir, para Arévalo, los investigadores ni siquiera pidieron su prisión preventiva.

Hay otros tres imputados por los chats de Lalo Gomes

Junto con Orlando Arévalo, también fue imputado el Guido Javier Díaz Domínguez, quien fungía de secretario del ex presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Regional Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes, en calidad de cómplice del cohecho pasivo agravado (coima). Guido Díaz también fue convocado para la fecha, a las 9:30, para su audiencia de imposición de medidas.

Igualmente, como derivación de los chats revelados por ABC en el marco de la investigación denominada “LaMafiaManda, paralelamente, fueron imputadas las exjuezas de Sentencias de Pedro Juan Caballero, Carmen Elizabeth Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre Núñez, quienes fueron convocadas para su audiencia de imposición de medidas, a realizarse el martes 10 de febrero de 2026, desde las 8:00.

La imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, en contra de la exjueza Carmen Elizabeth Silva Bóveda, es por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima), frustración de la persecución y ejecución penal y prevaricato; y contra la exjueza Ana Graciela Aguirre Núñez, por los hechos de cohecho pasivo agravado y prevaricato.

Tanto Silva como Aguirre formaron parte del Tribunal de Sentencias de Pedro Juan Caballero, Circunscripción Judicial de Amambay, que absolvió de culpa y reproche y ordenó la libertad de Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, sindicado como el autor intelectual del homicidio del periodista de frontera Leo Veras.

Lalo fue acreedor de Arévalo a cambio de ayuda, según fiscalía

La imputación fiscal señala que el 8 de septiembre de 2023, Orlando Arévalo, entonces titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, habría pedido -vía mensajes de WhatsApp- al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, el endoso de tres cheques por valor de G. 202.000.000, como garantía para acceder a un crédito, en contraprestación de un pedido de ayuda hecho por el legislador, consistente en ayudar a una persona que entonces estaba enjuiciada por el órgano.

De acuerdo con los chats publicados en el marco de la investigación #LaMafiaManda, resaltados ahora en la imputación fiscal, una vez establecidas las condiciones, Eulalio Gomes le compartió a Orlando Arévalo el contacto de Guido Díaz, indicándole que él le ayudaría con el otorgamiento del crédito y que le saldría de garante.

En otro momento, Lalo Gomes le consultó a Arévalo si ya conversó con Guido Díaz, a lo que Arévalo le dijo que no le estaba respondiendo. Luego de esto, Gomes le pidió al entonces titular del JEM que le envíe fotos de los cheques. Es así que Arévalo remitió imágenes de tres cheques a la vista del Banco Nacional de Fomento (BNF), uno por G. 160.000.000; otro por G. 21.000.000 y el último de G. 21.000.000, totalizando la suma de G. 202.000.000.

El lunes 11 de septiembre de 2023, a las 7:48, Guido Díaz le escribió a Eulalio Gomes consultándole si le podía llevar los cheques; a las 10:35, Gomes le consultó a Orlando Arévalo sobre los cheques que debía firmar a lo que le responde que tiene Guido Díaz; y a las 11:12, Gomes envió las fotos de los cheques ya firmados con el endoso.

Lalo Gomes pidió a Arévalo por fiscala enjuiciada

Ese mismo 11 de septiembre, Eulalio “Lalo” Gomes se comunicó con Orlando Arévalo y le solicitó que le reciba a la fiscala Stella Mary Cano, a lo que Arévalo le indicó que la recibiría a las 19:00, en su casa, en la ciudad de Lambaré. La agente fiscal estaba enjuiciada entonces y el 12 de ese mes se trataba su caso.

Mientras Eulalio “Lalo” Gomes intercedía por Stella Mary Cano, Guido Díaz le avisó que el dinero ya había sido depositado en la cuenta de Orlando Arévalo.

El 3 de noviembre, la fiscala Stella Mary Cano se comunicó con Eulalio “Lalo” Gomes a fin de que él pueda interceder en su caso, señalándole que se iba a pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ya el 5 de marzo de 2024, Lalo Gomes le escribió un mensaje a Stella Mary Cano diciéndole: Felicidades!, al tiempo de informarle que estuvo reunido con Orlando Arévalo. Después de estas acciones, el 21 de marzo, el Jurado nuevamente tocó el caso de Stella Mary Cano y resolvió aplicarle la sanción más leve, el apercibimiento, por el mal desempeño funcional.

“El análisis de estas conversaciones expuestas permite inferir que Orlando Arévalo solicitó la intermediación y aval a Eulalio Gomes a fin de que pueda acceder a un crédito a cambio de favorecer con su voto a una persona que estaba siendo enjuiciada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, según se expresa en la imputación.