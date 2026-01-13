El dolor del padre de la niña de 12 años víctima de feminicidio: “da mucha rabia”

Divina Luana es la niña de 12 años que fue asesinada junto a su madre, Johana Marie Villasanti, de 30 años, presuntamente por Luis Fernando Esquivel, quien es el exesposo de Johana y era padrastro de Divina.

La niña recibió seis heridas de lo que sería un cuchillo de cocina, dos de las cuales resultaron fatales, provocando un hemo neumotórax que derivó en su muerte, según el médico forense de la Fiscalía que realizó la autopsia, Pablo Lemir.

Williams Encina es el padre de Divina Luana, quien hace más de diez años terminó su relación con Johana. En entrevista con varios medios de comunicación, dijo que nunca vio ningún rastro de violencia en su hija, como tampoco hubo manifestación alguna por parte de Divina.

“Sabía que tenía pareja, pero no sabía nada del tipo, ni quién es, nada. Nunca le vi, nunca me acerqué a él. Anoche me llamó mi papá y me contó qué Luis acabó con la vida de ellas. Así de duro y fuerte”(sic), relató.

Hace un año Divina vivía con su madre

Williams contó que Divina fue a vivir con su mamá, Johana, hace menos de un año, tras vivir mucho tiempo en la casa de sus abuelos paternos, ya que quería estar cerca de su mamá. “La crianza de mamá es única y por eso se fue”, contó bastante conmocionado.

Los periodistas le consultaron cómo era la relación de Johana y Luis, a lo que respondió que nunca supo nada, no sabe si el sospechoso del feminicidio consume drogas o bebe, pero sí llegó a escuchar que no trabajaba.

Recordó que existe un antecedente de violencia del que Johana fue víctima, pero no precisó si ya estaba en pareja con Luis, ya que la persona agresora sería otra, motivo por el que los padres de Williams quedaron como tutores de Divina.

“Eso fue hace mucho, cuando ella tenía 2, 3 años y en esa época yo no tenía cómo traerle y se fue con mis papás. Se fue a través de papeles, todo, Fiscalía, todo. Y hasta hace poco estaban con ella. En ese momento yo no podía traerle. En ese momento ella había sufrido lesiones. Inclusive la hermana de la chica se fue y le denunció, todo un quilombo”, contó.

Así quieren recordar a Divina

Williams veía a Divina cada fin de semana, ya que la niña iba a la casa de los abuelos paternos, en la que se quedaba de dos a tres días. Aseguró que todos los meses pagaba la prestación alimentaria a Johana, con quien, pese a haber terminado el vínculo de pareja, seguían teniendo buen relacionamiento.

Dijo que en su familia están muy mal, destrozados, incluso su hermana, que viajó de España a Paraguay para pasar las fiestas con la familia, está atravesando la noticia de que su sobrina fue víctima de un feminicidio.

“Voy a estar esperando justicia. Eso es lo que voy a hacer, voy a estar esperando que se pague. Da mucha impotencia, mucha rabia. Justicia, eso es lo que más quiero, justicia. Que se pague lo que se tenga que pagar”, reclamó.

Le consultaron a Williams cómo quiere que se recuerde a Divina, y respondió: “Como lo que era, una niña inocente, sin pecado, sin molestar a nadie. Así vino y así se va”, concluyó.

Esquivel huyó del lugar del crimen, pero luego fue capturado, herido, luego de haber saltado del tercer piso de un edificio en construcción en el que se había escondido.