Querella acusa a supuesto autor del triple feminicidio de Capiatá

La querellante Dallys Jazmín Celeste Benítez Villalba, representada por el abogado Esteban Chávez, acusó a Blas Ramón Serafini Báez (23), señalado como el autor del triple feminicidio ocurrido el 13 de julio de 2025, en el barrio Retiro de la ciudad de Capiatá, en el que resultaron víctimas su hermana de 12 años que tenía síndrome de Down, su madre de 36 años y su abuela de 80 años.

En su escrito presentado este 15 de enero último, el abogado Esteban Chávez, en presentación de la querella adhesiva, presentó acusación contra Serafini Báez, por los hechos de feminicidio (art. 50 de la Ley N° 5.777/2016), por coacción sexual y violación (art. 128 de la Ley N° 7.394/2024), así como abuso sexual en niños (art. 135a de la Ley N° 7.394/2024), además de la tenencia sin autorización de estupefacientes (art. 27 de la Ley N° 1.881).

Lea más: Fiscalía tiene más tiempo para cerrar causa del triple feminicidio en Capiatá

Según describió en su acusación a Serafini Báez, representando a Dallys Benítez “se le atribuye el hecho de haber abusado sexualmente a mi hermana menor Yulice Guadalupe Zaracho Villalba, asimismo de haberla matado, haber coaccionado sexualmente y matarle también a su propia pareja, mi madre, la señora Ana Liz Rocío Villalba; y haberle matado a mi abuela Magdalena Villalba Acosta, un anciana de 80 años de edad”.

Agregó en el escrito que el “comportamiento criminal no tiene nada que envidiar a cualquier película de terror, pues su instinto más bajo y escabroso se activó y cometió un atroz y deleznable crimen, aprovechándose de la indefensión de sus víctimas”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y posteriormente detalló que, el querellado Serafini Báez cometió tales crímenes contra una niña con una discapacidad, con síndrome de Down, una anciana y su pareja sentimental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Asimismo estaba en posesión de una substancia estupefaciente (marihuana)”, refirió también Chávez.

Lea más: Imputan por feminicidio y abuso sexual infantil a sospechoso de triple homicidio en Capiatá

Supuesto feminicida citó a la querellante bajo engaño

De acuerdo con lo que describe la acusación, la querellante Dallys Benítez señaló que Blas Serafini convivió con su madre, en la casa donde vivían además ella, su hermana y su abuela. Sin embargo, el 13 de julio de 2025, minutos después de las 14:00, “se le ocurrió pretender extinguir a toda la familia”.

Aquella tarde, Blas Serafini “procedió a matarlas sin piedad, utilizando para ello las armas blancas que tenía en su poder, como cuchillo, machete y martillo, ocasionando la muerte luego de haberlas hecho sufrir terriblemente”.

En otra parte añadió la querellan, “también violó a mi madre y abusó de mi hermana menor antes o después de terminar con su vida”.

Lea más: Triple feminicidio en Capiatá: lo que se sabe hasta ahora

Al respecto, hace alude a que “el informe policial refiere de que tanto mi hermanita como mi madre presentaban rastros de haber sido violentadas sexualmente, por la forma en las que se encontraban, desnudas, la ubicación de las piernas”.

En otro párrafo, la querella reveló que Serafini también habría intentado matar a Dallys Benítez. “Me quiso matar a mí, pues después de haber hecho lo referido, me llamó a mi y a mi pareja para que me fuera a la casa a llevarle supuestamente a mi mamá al hospital, porque supuestamente no se sentía bien y esto lo hizo con la intención de que al llegar también matarme, en este sentido trató de convencerme que me fuera sola a la casa”.

Refiere además en el escrito que, del poder de Blas Serafini fueron incautadas numerosas evidencias, entre ellas las citadas previamente, “que lo comprometen seriamente como autor del hecho”. Igualmente, se lo encontró en el lugar del crimen, con rastros de rasguños y sangre de las víctimas en el cuerpo”.

Lea más: Detenido por triple feminicidio: “Si no me quieren disculpar, que me odien; estoy arrepentido”

Fiscalía tiene más tiempo para cerrar causa

El Tribunal de Apelación Penal de San Lorenzo, Circunscripción judicial de Central, otorgó una prórroga extraordinaria de 6 meses a la fiscala Alicia Fernández, para concluir la investigación del triple feminicidio registrado en Capiatá. Fue a través del AI N° 1.077, firmado por los magistrados María Teresa González de Daniel, Fabriciano Villalba Martínez y Lourdes Cardozo de Velázquez.

El plazo ordinario para presentar requerimiento conclusivo estaba fijado inicialmente para el 15 de enero de 2026, pero con la concesión de la prórroga, el mismo quedó fijado para el próximo 15 de julio de este año.

Pese a que se otorgó la prórroga extraordinaria, el abogado querellante optó presentar su acusación ante el juzgado penal de garantías de Julián Augusto Saldívar, a cargo de Juan Oviedo. Pues si bien la querella depende de la Fiscalía, la ampliación del plazo no le afecta y, por ende Chávez resolvió acusar teniendo en cuenta que podrían solicitar el abandono de la querella si no lo hacía.

Sin embargo, el abogado querellante Esteba Chávez señaló a ABC que “el juzgado seguramente va a sacar una providencia que diga téngase presente para la oportunidad”, haciendo referencia a cuando el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo y a partir de ello, se pueda fijar la audiencia preliminar.

Diligencias pendientes para la Fiscalía

La agente fiscal Alicia Fernández señaló en su petitorio de prórroga extraordinaria que si bien transcurrió el plazo ordinario de la etapa preparatoria -6 meses-, “aún existe un cúmulo de diligencias pendientes de tramitación”.

En tal sentido, la fiscala enumeró que luego de todo el tiempo que pasó no cuenta con el informe de la reconstrucción de los hechos, así como tampoco el informe psiquiátrico tras la evaluación por profesional forense al investigado por el triple crimen.

Lea más: Lo que revela la autopsia a víctimas de feminicidio en Capiatá

Fernández refirió que las diligencias citadas “deben ser realizadas de manera minuciosa por ser un hecho de gravedad y, teniendo en cuenta además el concurso de hechos punibles investigados y la complejidad de los mismos”.

Agregó la representante del Ministerio Público que “se aguardan la designación de fechas, proporcionadas por la psicóloga para la realización del estudio psiquiátrico al imputado que fuera solicitado al Departamento de Psicología Forense del Ministerio Público, como así también los informes de las telefonías, que están pendientes de su remisión”.

La fiscalá resaltó que esos elementos “resultan importantes para dilucidar de manera objetiva la participación de la imputados en los hechos investigados”.