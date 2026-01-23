Cuatro señalados en torno al crimen de Marcelo Pecci que nunca fueron judicializados

A más de tres años del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en la isla Barú, Cartagena (Colombia), una investigación periodística de la Unidad Investigativa de Caracol Radio expuso esta semana que existen otros presuntos implicados en el crimen que nunca fueron procesados por la justicia colombiana.

Según el reportaje, los nombres de estas personas aparecen en declaraciones rendidas por los sicarios condenados, así como en la extracción del teléfono celular de Francisco Luis Correa Galeano, considerado el articulador del homicidio.

Julio Torres: señalado como pieza clave en la logística

Uno de los mencionados es Julio Torres, ciudadano venezolano dedicado al mototaxismo, a quien el sicario Eiverson Arrieta Zabaleta atribuye un rol relevante en la planificación y logística del crimen.

En su declaración del 15 de junio de 2022, Zabaleta afirmó que Torres fue contactado para facilitar el escape de los sicarios y que incluso participó en la planificación del acceso al hotel donde se encontraba el fiscal.

De acuerdo con Caracol Radio, pese a estas menciones directas, Torres nunca fue procesado judicialmente.

La mujer que acompañó a los sicarios

Otro nombre revelado es el de una mujer identificada como Rosmary, quien habría acompañado a los sicarios durante los días previos al crimen y tenía conocimiento del plan.

Según el testimonio de Zabaleta, Rosmary estuvo presente durante los “ensayos” con motos acuáticas frente al hotel Decameron Barú y también sabía del primer intento fallido de asesinato ocurrido el 9 de mayo de 2022.

Pese a su presunta cercanía con el grupo ejecutor, tampoco figura entre las personas judicializadas, según la investigación.

Alias “El Chino”

La investigación también expone la existencia de un hombre conocido como alias “El Chino”, mencionado por Francisco Luis Correa Galeano en interrogatorios.

Fuentes citadas por Caracol Radio indican que en la propia Fiscalía de Paraguay existe preocupación porque esta persona desapareció de la línea investigativa, a pesar de que habría tenido contacto con los hermanos Pérez Hoyos, condenados por financiar el asesinato.

“Frank” y la oferta de dinero

El cuarto nombre revelado corresponde a Frank David Abreu, quien, según los sicarios condenados, habría sido el enlace para contactar al grupo criminal y presuntamente ofreció 300 millones de pesos colombianos para ejecutar el asesinato.

En declaraciones citadas por Caracol Radio, se menciona que “Frank” sostuvo reuniones con los sicarios días antes del crimen y que habría participado en la coordinación inicial del atentado.

Paraguayas hospedadas en los mismos hoteles

El reportaje también revela un dato que figura en un informe de Policía Judicial fechado el 11 de mayo de 2022: dos mujeres con documentos paraguayos se hospedaron en los mismos hoteles y en fechas coincidentes con Marcelo Pecci y su esposa.

Se trata de N.R.V.B. y A.V.C.LL., quienes llegaron al Hotel HN Royal Urban el 4 de mayo de 2022, el mismo día que Pecci, y luego se trasladaron al Hotel Decameron, donde permanecieron hasta el 10 de mayo, día del asesinato.

Caracol Radio aclara que el documento considera este hecho como llamativo dentro del análisis de trazabilidad de personas cercanas al entorno del crimen. No obstante, aparentemente no figuran más elementos llamativos en torno a ellas dentro del proceso investigativo y nunca fueron judicializadas.

En esa época, fueron cuatro las compatriotas retenidas temporalmente por las autoridades colombianas, por estar en el mismo hotel que el fiscal asesinado.

Sospecha de soborno a un policía

La extracción forense del celular de Francisco Luis Correa Galeano también habría revelado comunicaciones con un policía colombiano, John Pulido, a quien presuntamente se le habrían realizado pagos para acceder irregularmente a información del sistema de antecedentes y conocer cómo avanzaban las investigaciones tras el asesinato.

En los mensajes citados por Caracol Radio se mencionan transferencias de dinero y ofrecimientos de pagos periódicos a cambio de colaboración.

Los condenados hasta ahora

Por el crimen de Marcelo Pecci fueron condenados:

Los sicarios Wendre Stil Carrillo, Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, Gabriel Carlos Salinas, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve: 23 años y 6 meses.

Los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos: 25 años y 6 meses por financiar el crimen.

Margaret Lizeth Chacón Zúñiga: 35 años como financiadora y responsable de logística.

Francisco Luis Correa Galeano fue condenado a seis años y seis meses y posteriormente asesinado en prisión en enero de 2024.

Nuevas investigaciones

Las fiscalías de Colombia y Paraguay extendieron por un año más el acuerdo de cooperación en la investigación y se prevé una reunión presencial entre ambas instituciones en los próximos meses.

Fuentes citadas por el medio colombiano señalan que, con la llegada del fiscal colombiano Juan Pablo Fajardo, se abrieron nuevas líneas para rastrear la cadena jerárquica detrás del crimen.