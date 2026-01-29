Fernando de la Mora: denuncian reiterados robos de accesorios de vehículos

Fabián Martínez relató que los robos comenzaron poco tiempo después de mudarse al barrio, hace aproximadamente dos años. Según explicó, ya perdió la cuenta exacta de las veces que delincuentes intentaron o lograron sustraer accesorios de su automóvil.

“Ya soy cliente fiel acá de los muchachos porque ya es la sexta vez que me están robando”, expresó, señalando que incluso decidió asegurar todos los accesorios del vehículo ante la reiteración de los hechos.

Lea más: Video: reportan segundo asalto a joyería de Luque en apenas dos semanas

Robos registrados por cámaras de seguridad

El último episodio quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, donde se observa a un sujeto que se toma su tiempo para concretar el robo. Martínez indicó que el delincuente permaneció cerca de 50 segundos manipulando el vehículo hasta lograr llevarse el espejo retrovisor y la tapa del mismo.

Comentó que en ocasiones anteriores los autores forcejearon, pero no lograron sustraer nada debido a las medidas de seguridad instaladas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Capturan a “Teletubbie”, peligroso asaltante buscado por varios robos

Denuncia policial sin mayores resultados

Tras el nuevo hecho, el afectado realizó la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional. Sin embargo, señaló que la respuesta suele limitarse a promesas de patrullaje en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Te dicen que van a mandar a los compañeros para verificar la zona y queda hasta ahí”, lamentó.

Lea más: Capturan a “Chopalé”, el asaltante más buscado de Paraguay

Inseguridad afecta a toda la zona

Martínez afirmó que no se trata de un caso aislado, ya que vecinos del barrio también sufren robos similares. Relató que en una ocasión sorprendió a un delincuente intentando robar accesorios de un vehículo cercano, quien huyó al ser descubierto.

Indicó que la zona, ubicada en cercanías del Mercado de Abasto y rutas de alto tránsito, es frecuentada por personas que merodean y aprovechan la escasa vigilancia, especialmente en horarios nocturnos.

Alarmas no logran disuadir a delincuentes

El denunciante explicó que, tras un primer robo en el que le rompieron el vidrio del vehículo, instaló una alarma. Sin embargo, aclaró que el sistema solo se activa al abrir el automóvil y no al manipular los accesorios externos, lo que facilita la tarea de los delincuentes.