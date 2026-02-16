Niño arrastrado por raudal: estos son los puntos de búsqueda este lunes

Tras cuatro días de la desaparición del pequeño Tobías Suares, niño que fue presuntamente arrastrado por el raudal y subsumido por un túnel de desagüe pluvial en la ciudad de San Lorenzo, militares, bomberos y policías retoman la búsqueda este lunes.

El general Esteban Rodríguez, comandante del Comando de Ingeniería del Ejército (CIMEE), señaló que el plan de actividades se concentra hoy en tres zonas principales. El primero: el denominado punto crítico o cero, donde están los tubos del alcantarillado en Reduco, San Lorenzo, a los cuales ingresarán con canes de la Armada.

El segundo equipo estará en la conexión entre el arroyo San Lorenzo y el Tayazuapé, donde trabajarán con embarcaciones y drones.

El tercer equipo, de bomberos voluntarios, operará en el delta del arroyo Yukyry, que desemboca en el Lago Ypacaraí.

Despliegue de 150 personas en la zona de búsqueda

El general Rodríguez aseguró que las Fuerzas Armadas están brindando apoyo total a las instituciones especializadas en el operativo.

“La Fuerza Armada está disponiendo toda la capacidad para este apoyo a las instituciones especialistas de manera a brindar mayor espacio. Tenemos 9 kilómetros desde el punto cero hasta el arroyo Yukyry”, dijo.

Según el comandante, están desplegadas 150 personas en las zonas de búsquedas, con una cobertura aproximadamente de nueve kilómetros desde el punto cero hasta el arroyo Yukyry.

Vecinos del barrio Tayazuapé de San Lorenzo encontraron en la tarde de ayer nuevos restos de la ropa que usó el menor la última vez que fue visto. Lo que hallaron son restos de la remera de color celeste que pertenecía al niño que fue arrastrado por el raudal y subsumido por un túnel de desagüe pluvial en la calle 1º de Mayo.