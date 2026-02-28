Detectan pista y plantaciones en San Lázaro

La operación conjunta contra el narcotráfico se efectuó el viernes último en un sector de la estancia de la empresa Agroforestal Estrella SA, ante una denuncia radicada justamente por los representantes de esta firma.

Los militares y agentes especiales, acompañados de funcionarios del Ministerio Público, hicieron un sobrevuelo en helicóptero y pillaron que había una pista clandestina en las coordenadas 22° 22’ 03” S, 57° 35’ 07” W, que queda a 30 kilómetros del casco central de la estancia Estrella, situado a su vez a orillas del río Apa, que representa el límite natural con Brasil.

La comitiva halló varias plantaciones de marihuana en etapa de cosecha, así como campamentos de los narcotraficantes, uno de ellos equipado hasta con paneles solares.

Esa misma zona del país, cercana al Parque Nacional Paso Bravo, fue escenario últimamente de persecuciones aéreas contra narcoavionetas que ingresaban desde Bolivia.

Por ejemplo, el 6 de febrero pasado, un avión boliviano que aparentemente traía cocaína fue perseguido a balazos desde la zona de San Lázaro por un Tucano y un Super Tucano de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), aunque de todos modos la nave irregular sí pudo descargar la droga en un camino rural de Capitán Bado, según los pobladores de esta última ciudad.

El 31 de enero pasado, una narcoavioneta con matrícula de Bolivia tuvo que aterrizar en una estancia de Brasil, justamente al otro lado de la estancia Estrella de San Lázaro, tras ser perseguida en espacio aéreo paraguayo por un avión Super Tucano de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP). La máquina quedó abandonada con una carga de media tonelada de cocaína.

En otro evento, el 24 de enero pasado, una narcoavioneta boliviana se estrelló en un sector de Paso Bravo, siempre en el departamento de Concepción, y aparentemente hubo varios muertos cuyos cuerpos fueron movidos de la zona. En el lugar se encontraron dinero, municiones y lo que habría sido restos de cocaína.

El 11 de noviembre de 2025, una narcoavioneta de Bolivia aterrizó en una pista clandestina del distrito de Paso Barreto, también en el Primer Departamento, tras ser perseguida por un avión de combate de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP). Los militares, sin embargo, no pudieron evitar que descargara la droga que traía.