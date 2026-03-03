Escuela de Lambaré: delincuente destruyó cinco acondicionadores de aire

La Escuela Básica N.º 677 Próceres de Mayo sufrió un ataque de la inseguridad. Un hombre ingresó al predio y destruyó al menos cinco equipos de aire acondicionado y cortó los cables del circuito cerrado.

El director de la institución, el profesor Édgar Faria, relató con impotencia cómo se enteró de lo ocurrido ayer lunes a la mañana. “Me avisaron a las 07:10. La gente que cuida la escuela ya había contado a la Policía”, comentó.

Lea más: Vídeo: le robaron su automóvil y lo usaron para cometer más asaltos

Si bien el sospechoso ya fue aprehendido y está a disposición del Ministerio Público, el daño ya está hecho.

Lo que más duele a los docentes y padres no es solo lo material, sino el sacrificio que hubo detrás. El director recordó que estas instalaciones se lograron concretar recién el año pasado, después de mucho tiempo de ahorro y trabajo compartido. “Todo se consiguió a sudor, gracias a la comunidad educativa, los padres y los profes que se acercaron a apoyar”, señaló Faria.

Según un reporte técnico preliminar, la reparación total de los daños alcanzaría aproximadamente los G. 5.000.000, una suma que hoy la institución no tiene a mano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El calvario de estudiar en medio del calor

La Próceres de Mayo funciona bajo la modalidad de jornada extendida, lo que significa que los alumnos entran a las 7:00 y recién se retiran a las 15:00. Desayunan, almuerzan y estudian en el lugar.

Lea más: Lambaré: Un adolescente está grave tras recibir un balazo en la cabeza

“Para el que destruyó esto quizás no tenga valor, pero para los chicos es una herramienta de trabajo hoy en día con este calor”, lamentó el director.

El equipo de gestión de riesgos y la comisión de padres ya mantuvieron reuniones de urgencia para ver cómo recaudar fondos y volver a poner en condiciones las aulas lo antes posible.