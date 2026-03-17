Marset sufrió “expulsión exprés e ilegal” de Bolivia a EE.UU., dice su abogado

Santiago Moratorio, abogado principal del presunto narco uruguayo Sebastián Marset, habló con la prensa para aclarar que su defendido no pasó por un proceso de extradición desde Bolivia, sino que fue “expulsado” del país vecino que, según sus palabras, atropelló toda la normativa vigente.

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Moratorio presentó oficialmente al equipo jurídico que llevará la defensa de Marset en territorio norteamericano. El grupo está compuesto por profesionales como el uruguayo Rodrigo da Silva, especialista penal con más de 26 años de residencia en Estados Unidos; Michael Padula, ex-fiscal federal con larga trayectoria en Miami y Washington; y Jean Rossy, quien actualmente acompaña a Marset en Virginia.

Expulsión de Marset es “llamativo, raro e ilegal”

Moratorio apunta a que Marset fue enviado a Estados Unidos atropellando varias normativas y calificó de “llamativo, raro e ilegal”. Según explicó, el sospechoso fue detenido a las 03:00 de la madrugada y para las 09:00 ya estaba siendo expulsado.

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El abogado argumenta que se violó el artículo 37 de la Ley Migratoria boliviana, que exige un plazo mínimo de 15 días hábiles para que un extranjero pueda ejercer su derecho a defensa antes de ser expulsado. “En ese horario, ¿qué tipo de defensa o derecho a recurrir pudo haber tenido nuestro defendido?”, cuestionó el abogado.

Agregó además que se vulneró el artículo 180 del Código Penal boliviano sobre la impugnación de resoluciones.

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Marset no hizo ninguna declaración, sostiene

Sobre lo ocurrido ya en Estados Unidos, la defensa aclaró que la audiencia del lunes fue un trámite corto frente a un juez magistrado y no ante el juez que llevará el juicio. El acto duró apenas unos minutos y sirvió para que Marset confirmara que está en proceso de contratar a su equipo legal definitivo.

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Moratorio desmitió los rumores de que Marset dio algunas confesiones. “En ningún momento nuestro defendido hizo ninguna declaración, absolutamente ninguna”. Actualmente, Marset se encuentra en el distrito de Alexandria, Virginia, a pocos minutos de Washington DC.

Próxima cita ante el juez, este viernes

Marset tendrá otra audiencia este viernes 20 de marzo. En esta ocasión, se espera que el equipo legal ya esté acreditado para comenzar a rebatir las acusaciones de conspiración para el lavado de dinero que pesan sobre el uruguayo.

Por ahora, el Sebastián Marset que fue el más buscado de la región y permanece bajo custodia de los Marshals, esperando que la justicia estadounidense determine los siguientes pasos de su juicio.