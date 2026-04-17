Vecinos detuvieron a un hombre con arresto domiciliario tras intentar robar a una anciana en Villarrica

Un hombre que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario fue detenido en la mañana de este viernes luego de ingresar a la vivienda de una mujer de 84 años y ser reducido por vecinos del barrio San Miguel de Villarrica.

El detenido fue identificado como Néstor Javier Duarte Vera (30). Según el informe policial, cuenta con múltiples antecedentes penales y se encontraba bajo una medida alternativa a la prisión al momento del hecho.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el procedimiento se realizó alrededor de las 09:30 sobre las calles Capitán Bado y General Roa, tras una llamada de auxilio que alertó a los agentes de la Comisaría 4ª del barrio San Miguel.

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Según el relato de la víctima, Verónica Alfonzo viuda de Duarte, de 84 años, el hombre habría forzado la puerta principal de la vivienda e ingresado hasta su dormitorio con aparentes intenciones de robo. Una vez dentro, se produjo un forcejeo entre el intruso y la mujer, quien logró zafarse y salir de la casa para pedir ayuda a sus vecinos, situación que evitó que el hecho pasara a mayores.

Vecinos del lugar acudieron al pedido de auxilio y lograron retener al sospechoso en la vía pública hasta la llegada de los intervinientes policiales, quienes procedieron a su aprehensión.

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El informe señala que, al momento de ser reducido, Duarte Vera presentaba signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia, lo que será determinado mediante las diligencias correspondientes.

Asimismo, se constató que el aprehendido posee antecedentes por hurto, hurto agravado, reducción y tenencia de estupefacientes, en hechos registrados entre los años 2015 y 2023. De acuerdo con la denuncia, no sería la primera vez que el sospechoso intenta ingresar a la propiedad de la misma víctima con fines delictivos.

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Tras su detención, el hombre fue trasladado a la sede policial para el procedimiento de rigor y posteriormente derivado para una inspección médica en el Hospital Regional de Villarrica. El caso fue comunicado a la fiscal de turno de la Unidad Penal Nº 4, Noelia Soto, quien dispuso que el detenido permanezca a disposición del Ministerio Público y del juzgado interviniente.

Finalmente, el hombre fue remitido a la Comisaría 5ª del barrio Ybaroty, donde quedó en libre comunicación, mientras avanzan las investigaciones sobre este nuevo hecho.