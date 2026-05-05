Policía de Investigaciones denuncia a policías de Antinarcóticos en Ciudad del Este

El nuevo escándalo en la Policía Nacional (PN) surgió a partir de un allanamiento efectuado hace exactamente una semana, es decir, el martes 28 de abril pasado, a una casa del kilómetro 10 Acaray de Ciudad del Este, la capital del departamento de Alto Paraná.

El procedimiento fue efectuado por agentes de la oficina regional del Departamento Antinarcóticos, de la sede que funciona en Presidente Franco, con el acompañamiento del asistente fiscal Sabino Bareiro Prieto, de la unidad de Narcotráfico, pero sin la presencia del agente fiscal Manuel María Rojas Rodríguez, quien fue el que pidió la orden de allanamiento y que en teoría era el que debía supervisar la operación.

La orden de allanamiento fue firmada por el juez Amílcar Antonio Marecos Reyes, a quien le dijeron que en la vivienda podría haber drogas ya que supuestamente funcionaba como “boca de fumo”.

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Aparentemente, el magistrado autorizó la intervención sin recibir toda la información de parte de los investigadores, ya que se trata de la casa de un policía en servicio activo, el suboficial inspector Porfirio Cárdenas Aquino, de 38 años, personal del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, específicamente de la oficina central que funciona en Ciudad del Este.

Denuncias anónimas

En el pedido de allanamiento que hicieron los policías al fiscal, dice que “se realizaron tareas de inteligencia en base a denuncias anónimas recibidas” y que “obtuvieron datos que dan cuenta de que en el mencionado inmueble se estaría ocultando y comercializando sustancias estupefacientes al menudeo”.

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Incluso, entre sus argumentos, los policías de Antinarcóticos pusieron que “dichas actividades ilícitas se estarían realizando en cualquier horario del día y a la noche, afectando a jóvenes de la zona y ocasionando el aumento de hechos punibles em el barrio”.

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El asistente fiscal y los policías intervinientes, al final, no encontraron nada relevante en la casa del suboficial de Investigaciones y se retiraron del lugar supuestamente sin dar muchas explicaciones al dueño de casa.

Persecución indebida, denuncia falsa e introducción de evidencias

Agraviado por el procedimiento, Porfirio Cárdenas Aquino presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP), bajo patrocinio del abogado Fernando Moisés Ávalos Araújo.

En el escrito, el policía allanado acusa a sus colegas de “abuso de autoridad, persecución indebida, denuncia falsa y eventual tentativa de introducción de evidencias ilícitas”.

El dueño de casa explica en el documento que el procedimiento les “generó serias dudas respecto a su legalidad y finalidad”, ya que “en ningún momento se nos brindó una explicación clara y concreta sobre los motivos del allanamiento”.

En otra parte, incluso denuncia que “existen indicios de que el procedimiento podría haberse originado en informaciones provenientes de otros efectivos policiales, con quienes podría existir conflictos o diferencias previas, lo que permite considerar la posibilidad de una persecución indebida dentro del ámbito institucional”.

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El suboficial de Investigaciones advierte además que durante el procedimiento “se haya intentado o se pretenda introducir o manipular elementos probatorios”.

Básicamente, según esta última parte, el policía tiene miedo de que hayan intentado plantarle drogas para perjudicarlo.

Desmantelamiento de la oficina

Hoy martes, el jefe del Departamento Antinarcóticos, comisario principal Mario César Vallejos Lezcano, ordenó la destitución del jefe y del subjefe de la oficina regional de Alto Paraná, comisario Derlys Núñez Chávez y comisario Cynthia Carolina Báez Rolón, respectivamente, quienes deben presentarse en la oficina central de Lambaré.

El nuevo jefe de esa oficina regional es el subcomisario Luis Florencio Gamarra Cattebeke y el subjefe ahora es el subcomisario Manuel Ayala Valdez.

Además, Vallejos ordenó el regreso a la oficina central de Lambaré de otros 14 efectivos que estaban en la oficina regional de Alto Paraná.

Se trata del subcomisario Santiago Arguello González, subcomisario Reina Gricelda González Portillo, oficial primero Gloria Estéfani García López y oficial segundo Antonia Belén Caballero.

La lista sigue con el suboficial superior Antonio Vázquez Vera, suboficial principal Fredy Benítez Silvero, suboficial mayor Zacarías Cabrera Torres, suboficial mayor Jorge Miguel Amarilla, suboficial mayor Derlis Rubén Giménez Colmán, suboficial inspector José de Jesús Silvero Domínguez, suboficial inspector Jorge Luis Rodas Acevedo, suboficial primero Sebastián Fernando Cartamán, suboficial primero Verónica Mabel Maciel Gavilán y suboficial segundo Elsa Liliana Otazú Amarilla.

No fue por el allanamiento, dice el jefe

El jefe de Antinarcóticos, comisario principal Mario Vallejos, explicó que el cambio masivo en la oficina de Alto Paraná no fue por el allanamiento a la casa del suboficial de Investigaciones.

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Sin embargo, reconoció que sí ordenó las movidas para dar garantías a los investigadores de la Dirección General de Asuntos Internos que intervinieron en el hecho.

Vallejos mencionó que él mismo pidió que se investigue el hecho, a partir de las publicaciones periodísticas que surgieron.

Sin embargo, aclaró que hasta ahora no recibieron aún una notificación de la Fiscalía.

Hasta ahora, no se conoce un pronunciamiento oficial del Ministerio del Interior, encabezada por el ministro Enrique Riera Escudero, o de la Comandancia de la Policía, ejercida por el comisario general director César Roberto Silguero Lobos.