Detienen a dos cocineras por presunto hurto de alimentos escolares en Independencia

El procedimiento de detención fue realizado por efectivos de la Comisaría 31ª de Yroysa alrededor de las 12:30, luego de una denuncia formulada por responsables del control nutricional de la empresa proveedora encargada del servicio alimentario en la institución educativa.

Las aprehendidas fueron identificadas como Lorena Duarte, de 36 años, y Herminia Maciel Vallejos, de 54 años. Ambas fijan domicilio en la zona de Yroysa de Independencia y no tienen antecedentes penales, de acuerdo con el informe policial.

Según los intervinientes, las sospechosas fueron sorprendidas cuando salían del sector de cocina de la escuela portando bolsos cuyo contenido levantó sospechas entre los encargados de supervisar los insumos alimenticios.

La denuncia fue presentada por Tatiana Rojas Acosta, de 29 años, nutricionista encargada del control de provisiones de la empresa Belmac SA, proveedora de alimentos para instituciones educativas del distrito.

De acuerdo con el relato brindado a los uniformados, la profesional llegó hasta la escuela junto con la directora de la institución, Olga Portillo, para realizar verificaciones rutinarias relacionadas con los insumos destinados a la preparación de alimentos escolares.

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Durante ese control, observaron que ambas mujeres estaban abandonando el área de cocina mientras cerraban las puertas del sector, llevando consigo bolsos de gran tamaño.

La denunciante manifestó que el reglamento interno de la empresa proveedora prohíbe expresamente el ingreso de bolsos o carteras al lugar de trabajo, precisamente para evitar situaciones relacionadas con la extracción irregular de productos. Ante esa situación, solicitó a las trabajadoras que exhibieran el contenido de los bolsos que transportaban.

Según el reporte policial, en el interior fueron hallados varios productos alimenticios e insumos de limpieza presuntamente pertenecientes a la institución educativa.

Entre los elementos recuperados figuran verduras, arroz, aceite, carne, productos enlatados y diversos artículos de limpieza que debían ser utilizados para el servicio de alimentación escolar. Tras la constatación de los objetos, personal policial procedió a la aprehensión de ambas mujeres y a la incautación de todos los productos encontrados.

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Las sospechosas fueron trasladadas inicialmente hasta la sede de la Comisaría 31ª de Yroysa para el procedimiento correspondiente.

Posteriormente, el caso fue comunicado a la fiscal de turno, Rocío Rivas, quien dispuso que las aprehendidas sean derivadas a la Comisaría 14ª de Melgarejo, donde quedaron a disposición del Ministerio Público. Los productos recuperados también fueron remitidos como evidencias dentro de la investigación abierta por el supuesto hecho punible de hurto.