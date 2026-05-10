Asesinato de Marcelo Pecci: familia sigue suplicando justicia a 4 años del crimen

Este domingo se cumplen cuatro años desde el asesinato del fiscal paraguayo especializado en lucha contra el crimen organizado Marcelo Pecci, quien fue abatido por sicarios el 10 de mayo de 2022 en una playa de Cartagena, Colombia, a donde había ido de luna de miel con su esposa Claudia Aguilera, días después de su boda en Asunción.

El fiscal Pecci integraba la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio Público paraguayo y había participado en investigaciones de amplio alcance y gran repercusión, entre ellas la causa ‘A Ultranza’, que desmanteló una poderosa red de narcotráfico internacional y lavado de dinero supuestamente liderada por el paraguayo Miguel Ángel ‘Tío Rico’ Insfrán y el uruguayo Sebastián Marset.

En las semanas y meses que siguieron al crimen, las autoridades de Colombia lograron la captura de los autores materiales y logísticos del crimen, quienes fueron condenados.

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Sin embargo, la interrogante principal sobre el crimen, quién dio la orden de asesinar al fiscal Pecci, una orden que presumiblemente salió de Paraguay, sigue sin respuesta y el Ministerio Público al que el propio Pecci representó ha sido hasta ahora incapaz de arrojar luz sobre la muerte de quien fue uno de sus agentes.

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“¡Suplicamos justicia!"

Con motivo del cuarto aniversario del crimen, la familia del fiscal Pecci publicó hoy un comunicado en el que reitera una vez más su exigencia de “verdad y justicia”, reclamando a la Fiscalía paraguaya que emprenda “una búsqueda real” para identificar a los autores morales del crimen y sus motivos.

“¡SUPLICAMOS JUSTICIA! No con voz temeraria, sino con la voz que sale de nuestros corazones que de manera diaria remiendan el amor que quedó desamparado, una voz que busca tenazmente mantener su memoria intacta, revivir y transmitir sus valores y, por sobre todo… cobijar a su hijo”, reza el comunicado.

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La misiva de la familia contiene una crítica dirigida a autoridades que expresan “frases de resignación sobre lo difícil que es (el caso Pecci)”, como hizo en repetidas ocasiones el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y agrega que la familia ha notado que recordar el nombre de Pecci “molesta e incomoda” a ciertos sectores.

“Esto ya no solo se trata de (la muerte del fiscal Pecci), se trata del Paraguay, de la región y del mundo. No podemos ser una sociedad que se funde en la quietud ante el crimen organizado, la corrupción o la indiferencia de gente que prefiere el silencio antes que la verdad y la justicia”, subraya el texto.

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“A cuatro años de su muerte… ¡EXIGIMOS LA VERDAD! NO ESTAMOS CONFORMES, queremos el compromiso de una investigación dispuesta a evidenciar quiénes fueron, sin importar las redes que caigan. Queremos que todo salga a la luz… esa luz que de manera recurrente nos cuesta ver… ¿Quién ordenó su muerte?”, concluye.