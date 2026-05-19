Ex-Tacumbú está en condiciones de recibir a Erico Galeano, afirman

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos aprobaron el pedido de la Fiscalía de derivar a la ex penitenciaría de Tacumbú, hoy Centro Nacional de Prevenidos, al exsenador colorado Erico Galeano.

El exlegislador fue condenado por el mismo tribunal el pasado 4 de marzo a 13 años de cárcel por lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, en el marco de la causa A Ultranza Py, que investiga los nexos del presunto narcotraficante Sebastián Marset con Paraguay.

Ante la orden del tribunal que revocó las medidas alternativas que tenía Erico Galeano y dictó su prisión preventiva, el director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Rubén Peña, confirmó que el centro de reclusión cuenta con lugar y condiciones para albergar al exsenador.

“Si es que el señor Galeano está destinado al Centro Nacional de Prevención, él podrá ser ingresado a ese centro. (...) Estamos en condiciones de tenerlo en el Centro de Prevenidos o vamos a hacer ese proceso y luego vamos a determinar si es necesario que vaya a otro centro”, respondió en entrevista con el programa Periodísticamente de ABC Cardinal.

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Refacciones en ex-Tacumbú

Peña dijo que la penitenciaría que tiene lugar para 1.600 internos, hoy alberga un total de 1.556 personas privadas de libertad, además de que las instalaciones están bajo refacción a fin de que puedan albergar solamente a personas no condenadas. Agregó que el hacinamiento es algo que se tiene en todos los centros penitenciarios del país.

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“Nosotros tenemos que hacer un proceso teniendo en cuenta a la persona, él es una persona de alto perfil. No puede ser recluido en un pabellón normal, común, para preservar también su seguridad”, aclaró.

Sostuvo que la condición de la ex-Tacumbú es totalmente diferente hoy día, ya que funciona regularmente con normalidad y está en condiciones de recibir a una persona del perfil de Erico Galeano.

Las celdas del centro penitenciario en general son para cuatro reclusos, pero hay pabellones donde las celdas son más pequeñas para tres o dos reclusos. Actualmente todavía cuentan con alrededor de 450 condenados dentro del centro, tras el traslado de 462, considerando que el gobierno determinó que el mismo pase a recluir solamente a quienes no tienen condena, lo que se cumpliría antes de fin de año, según expresó Peña.

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Ex-Tacumbú sin PCC ni Clan Rotela

Afirmó que actualmente no se cuenta con integrantes de las organizaciones criminales Primer Comando Capital (PCC) ni del Clan Rotela, si con simpatizantes de este último, pero los mismos no están organizados.

“En el Centro Nacional de Prevenidos no tenemos presencia del Primer Comando Capital. El clan Rotella sí ha tenido, ustedes saben inclusive, que tenían el control de la penitenciaría de Tacumbú hasta la operación Veneratio. Después de esa operación en varias ocasiones nosotros fuimos sacando más cabecillas que habían quedado en el penal y ahora sí podríamos decir que hay muchos reclusos simpatizantes tal vez de ese clan, pero así organizados no tenemos ninguna presencia”, explicó.