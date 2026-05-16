Erico Galeano: “Ya se debatió demasiado el tema”, dice Peña, quien antes lo defendía

El presidente Santiago Peña, quien en el pasado defendió “a capa y espada” a los ex senadores cartistas: Erico Galeano y Hernán Rivas, ahora busca evitar hablar sobre ellos y asegura que “ya se debatió demasiado sobre el tema”.

“Ya demasiado ha sido analizado y debatido. Antes que yo asuma como presidente le solicité que se someta a la justicia, cuando era diputado y luego juró como senador. Él se sometió a la justicia . Cuando fue condenado pidió permiso, y una vez confirmada su condena, sus colegas senadores aceptaron su renuncia”, dijo el presidente Santiago Peña sobre el renunciante senador Erico Galeano.

Manifestó además que ya “no hay mucho que analizar”, por que lo del condenado Erico Galeano ocurrió en otro poder del Estado; sin embargo, antes lo defendió incluso en el extranjero.

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“Ya no hay mucho que analizar, qué hacer. Este es otro poder del Estado, lo mismo ocurrió con Hernán Rivas”, dijo Santiago Peña.

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Con respecto al supuesto título maú de Hernán Rivas, quien también fue presionado solapadamente por sus colegas cartistas para presentar su renuncia a la Cámara Alta, el presidente Santiago Peña indicó que se están duplicando los controles sobre las universidades privadas.

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“Hernán Rivas ya renunció. Nosotros estamos tomando las decisiones de duplicar los controles. El titular de la Aneaes tiene todo nuestro respaldo para el control sobre la acreditación de las universidades”, dijo Santiago Peña.

Precisamente el titular de la Aneaes José Fernando Duarte Penayo había desacreditado la legalidad del título de abogado otorgado por la Universidad Sudamericana del ahora ex senador Hernán Rivas e indicando que “nadie en el Paraguay cree que sea abogado”.

“Tenemos que dejar que las instituciones sean sometidas al control. Esto no es de ahora, a lo largo de diez años se entregaron títulos sobre carreras que no han sido acreditadas, sin ningún control. Creo que ahora se está haciendo y ese es el camino”, dijo Santiago Peña.