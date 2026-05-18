Rechazan recurso de Erico Galeano y hay vía libre para estudiar pedido de prisión

El recurso de reposición planteado por la defensa del exsenador colorado Erico Galeano Segovia fue rechazado por el Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado, Segunda Sala, que confirmó la resolución de los jueces de Sentencia Pablino Barreto (presidente del tribunal), Inés Galarza y Juan Dávalos, quienes el pasado 13 de mayo se habían ratificado en la convocatoria a audiencia de revisión para el exlegislador condenado a 13 años de cárcel por el caso A Ultranza.

El argumento central del tribunal de alzada es que por proveído del 12 de mayo de 2026, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado señaló día de audiencia de revisión, en cumplimiento al Artículo 251 del Código Procesal Penal; que fue dictada por los jueces en virtud a sus facultades ordenatorias, conocidas como “de mero trámite”, por lo que se dio oportunidad a la defensa para controlar las pruebas ofrecidas.

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Con esta resolución de alzada ahora el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado tiene vía libre para volver a convocar la audiencia de revisión para Erico Galeano, a fin de estudiar el pedido de prisión preventiva que hicieron los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca.

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