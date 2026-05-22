Suman a 11 los criminales de alto perfil detenidos y expulsados del país gracias a un diligente proceso

Esta metodología de expulsión fue adoptada luego del escándalo protagonizado por el narco Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, más conocido como Marcelo Piloto, quien el 17 de noviembre del 2028 mató en su celda de la Agrupación Especializada a una jovencita para evitar su extradición al Brasil.

Marcelo Piloto era un capo de alto rango dentro del organigrama de la organización criminal brasileña Comando Vermelho y fue detenido en la madrugada del 13 de diciembre en una residencia de Cambyreta, en el departamento de Itapúa, en una operación conjunta entre efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), miembros de la Policía Federal del Brasil y agentes antidrogas de los Estados Unidos.

Precisamente por ser un criminal considerado altamente peligroso se ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada, que es un cuartel policial ubicado en el barrio Tacumbú de Asunción.

Marcelo Piloto era buscado por la justicia brasileña por los hechos de tráfico internacional de drogas, armas, municiones y explosivos, homicidios múltiples, robos asaltos y latrocinios, formación de bandas, falsificación de documentos y para ese entonces ya tenía una condena de 27 y 6 meses de prisión en el vecino país.

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A raíz de esto, el criminal hizo lo posible para quedar preso en el Paraguay, donde tenía todas las posibilidades de seguir operando desde el interior de la cárcel. Pero cuando se agotaron todas las estrategías jurídicas y ya era inminente su extradición mató dentro de su celda a su dama de compañía, la joven Lidia Meza Burgos, de 18 años. Tras el hecho, Marcelo Piloto fue expulsado del Paraguay y entregado a la autoridades policiales del Brasil, dos días después del crimen.

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Precisamente para evitar situaciones parecidas los responsables de la Secretaría Nacional Antidrogas optaron desde el 2023 a la rápida expulsión de los criminales internacionales, principalmente buscados a nivel regional por hechos de narcotráfico y que fueron detenidos en nuestro país.

La lista de expulsados

La larga lista de criminales internacionales detenidos por la Senad y luego expulsados del país comienza con el brasileño Andrés Braga, uno de los líderes regional de la organización criminal brasileña Comando Vermelho (CV), fue capturado en el barrio Mburicaó de Asunción el 9 de noviembre del 2023 y fue fue entregado a la justicia de su país.

El 4 de enero del 2024, los agentes de Inteligencia de la Senad capturaron en la ciudad de Saltos del Guairá, capital departamento de Canindeyú al narcotraficante brasileño Alission Tiago Valentin, quien en menos de 24 horas fue entregado a la autoridades del judiciales del vecinos país.

Hugo Dylan Hilario, alías HG, considerado como uno de los más peligrosos soldados de la organización criminal Primer Comando Capital (PCC), fue detenido el 20 de abril del 2024 en el barrio Virgen de Caacupé de Pedro Juan Caballero y luego entregado a las autoridades del vecino país.

Mientras que el 11 de julio del 2024 cayó en las redes de la Senad el uruguayo Federico Santoro Vasallo, en una operación ejecutada en el barrio San Miguel de Ciudad del Este. Santoro Vasallo era la mano derecha, el principal colaborador y encargado de finanzas del supuesto narcotraficante charrúa Sebastián Marset, actualmente preso en los Estados Unidos.

Tiago Godoy Martti, criminal brasileño buscado por la justicia de su país por narcotráfico y lavado de activos fue capturado el 17 de septiembre del 2024 en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero, también fue enviado al otro lado de la frontera una vez concluidos los pasos judiciales.

Buscados por crímenes en Brasil y México

Mientras que el brasileño Orlando Vendramini Neto, requerido por la justicia del estado de Mato Grosso do Sul, por haber planeado y ordenado el asesinato a tiros del productor ganadero Vanderleis Rodrigues de Francia. Supuestamente el crimen fue ejecutado para evitar pagar una millonaria deuda. Este también fue entregado a la justicia brasileña.

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En tanto que Marlon Castillo Batistao, quien integraba la lista de 50 criminales más buscados del Brasil fue ubicado y detenido en la intersección de las calles Eusebio Lillo y Rogelio Benítez de Asunción, el 1 de julio de 2025 y también enviado al vecino país.

En la madrugada del 18 de septiembre de 2025 fue capturado en un barrio cerrado de Mariano Roque Alonso el mexicano Hernán Bermúdez, considerado pieza clave de la organización criminal de México conocida como La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación. Una vez concluidos con los procesos de rigor Bermúdez fue entregado a miembros de la Policía mexicana.

Alessandro Meneghela, condenado a 29 años de prisisón por el asesinato de un Policía Federal había escapado de su país y estaba escondido en la ciudad de Saltos del Guairá. Sin embargo el 12 de marzo del 2026, agentes de la Senad lo interceptaron capturaron sobre la avenida Bernardino Caballero, en el barrio Karen Luana de la capital de Canindeyú y luego entregado a la justicia brasileña para que cumpla su condena.

En la mañana del 15 de abril del 2026 el brasileño Marcos Campinha Pinassa fue detenido por los agentes de la Senad a la salida de un supermercado de San Lorenzo, ciudad donde vivió casi 30 años con la identidad falsa de José Carlos Vieira.

Campinha Pinassa tiene una condena de 19 años de cárcel por el asesinato con 72 puñaladas de su esposa, el crimen ocurrió en 1989, en la localidad de Londrina, estado de Paraná, precisamente donde fue enviado para que cumpla su sentencia.

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Y ahora, en la tarde de hoy viernes 22 de mayo fue entregado a la autoridades brasileñas el ciudadano Rafael De Oliveira Azambuja, quien era buscado en su país por hechos de narcotráfico. El sospechoso fue capturado el jueves último en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Con excepción de Marcelo Piloto, ninguno de estos presuntos criminales internacionales de alto perfil contaba con procesos judiciales abiertos en territorio paraguayo, situación que facilitó la rápida salida del país.